„endgültig passé“: ep communication sagt der Fee Lebewohl

Köln, 31.07.2017 – Die Full-Service Agentur, ep communication GmbH, zeigt sich in neuem Gewand: Neues Logo, neuer Webauftritt – sowohl Corporate Design als auch Corporate Identity wurden überarbeitet. Die Fee, ehemals Markenzeichen der Kölner, ziert nun nicht mehr das Logo. Stattdessen hat man sich für ein cleanes Typographie-Logo entschieden. Die Website ist ab sofort unter http://ep-communication.de/ abrufbar.Unter der Federführung der Inhaberin, Emitis Pohl, befindet sich die Full-Service Agentur ep communication GmbH mit Sitz im Kölner Süden seit einigen Jahren auf Wachstumskurs. Zum zehnjährigen Jubiläum hat sich die Agentur für ein neues Corporate Design und eine neue Corporate Identity entschieden. „Wir sind immer noch keine übergroße Agentur, trotzdem haben wir mit den Jahren diverse Leistungsbereiche hinzugewonnen. Wir sind breit aufgestellt und das möchten wir mit unserem neuen Erscheinungsbild auch zeigen.“ so Pohl.Der neue AuftrittIm ersten Schritt des Relaunches wurde an dem Logo der Agentur gearbeitet. Das Erkennungs- und Markenzeichen war bis dahin die Fee. Diese musste weichen, um Platz für eine cleane und typographische Lösung zu schaffen. Auch der Webauftritt wurde überarbeitet: Beim Design der neuen Homepage legte die Agentur insbesondere großen Wert darauf, dass alle Dienstleistungen gleichermaßen im Fokus stehen. ep communication kreiert mit den Anfangsbuchstaben „e“ und „p“ Wortpaare, die als roter Faden durch den Webauftritt führen. Jeder Leistungsbereich wird von zwei passenden Adjektiven umschrieben. So wird beispielsweise klassische Werbung von nun an als „explosiv plakativ“, PR als „erstklassig platziert“, Film/Foto als „emotional packend“ und Marktforschung als „echt punktgenau“ kategorisiert.Die Agentur selbst ist glücklich über ihren neuen Auftritt: „Der Einsatz der Wortpaare sorgt nicht nur für frischen Wind, sondern macht auf kreative und pfiffige Art und Weise Lust auf mehr“, so Emitis Pohl.Weitere Infos zur Agentur und den einzelnen Leistungen finden Sie unterhttp://ep-communication.de/.Über ep communicationep communication GmbH wurde 2007 von Emitis Pohl gegründet. Seit zehn Jahren betreut die Agentur nationale und internationale Kunden wie den Caravaning Industrie Verband e.V., CENTRUM Projektentwicklung, Köster, LeadingCampings und viele mehr. Zu den Leistungsbausteinen zählen klassische Werbung, PR, Event, Marktforschung, Kampagne & Strategie, Kreation & Text, Film & Foto, Messe und Digital.Pressekontaktep communication GmbHSophia BollandBayenthalgürtel 750968 KölnTel. 0221/96989594sb@ep-communication.de



Bildinformation: Ihre Werbeagentur ep communication