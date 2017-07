Lieferando.de weitet Angebot aus - Abholfunktion PICK-UP erfolgreich gestartet

(fair-NEWS)

Nach der Einführung der neuen Zahlungsmethode Bitcoin im Juli diesen Jahres, bietet Lieferando.de seinen Kunden stetig wachsende Flexibilität bei der Abwicklung der online-Essensbestellungen an. "In Deutschland werden bereits knapp 70% der Bestellungen über mobile Geräte getätigt. Mit unserem Angebot der Abholung von Gerichten als Alternative zur Lieferung kommen wir einem oft genannten Wunsch der Kunden nach.", so Jörg Gerbig, Gründer und Geschäftsführer von Lieferando.de.Der Service ist ab sofort bei rund 11.000 Restaurants in Deutschland über die Android und iOS App von Lieferando.de verfügbar.



Bildinformation: Logo Lieferando.de