(fair-NEWS)

Die Wuppertaler Markenagentur ipanema2c wird Sponsor des R'n'R Wrestling Kids Summer Camps in Köln. Dieses richtet sich an Kinder und Jugendliche von 8 bis 16 Jahren und findet vom 31.07 bis 13.08.2017 in den Abenteuerhallen Kalk statt. " Die Idee, Kinder zum Sport zu bewegen, sich gut zu ernähren und in diesem ungewöhnlichen Rahmen Kreativität zu entwickeln, ist einzigartig", erklären Olaf Bruno Pahl und Ralf Andereya, von ipanema2c brand communication. Mit Initiator Carlos Martinez verbindet sie seit Jahren ein intensiver Austausch. Der Kreative und Produzent des The Rock n Roll Wrestling Bash - der Hybrid-Show aus Musik und Wrestling sieht sein Summer Camp als Herzensprojekt. Infos unter www.ipanema2c.deWrestling-Kurse mit MehrwertDas Rock´n Roll Wrestling Kids Summer Camp bietet mehr als ein zweiwöchiges Entertainmentprogramm. Es lädt die Kinder und Jugendlichen dazu ein, in eine Phantasiewelt einzutauchen, die die meisten nur aus dem TV kennen. Die Verbindung mit Ernährungs- und Kreativ-Workshops schafft Mehrwert: "Wrestling funktioniert nur im Team und verlangt Kondition, Konzentration und Körperbeherrschung. Das Rock n"n Roll Wrestling Kids Summer Camp kombiniert deshalb die drei zentralen Segmente Sport, Ernährung und Kreativität", erklärt Carlos Martinez.Profi-Wrestler, Fitness-Trainer, kreative Köche für die Rock N Roll Wrestling Kids.Als Trainer konnte Martinez namhafte Profis gewinnen: Kein geringerer als Kim Ray -alias Kim Marcel Stübner - wird den Kids einen Blick in die Welt des Show-Catchens geben. Profikoch Heiko Bentrop zeigt wie man sich gesund ernährt, um fit für den Ring zu werden. In täglich rotierenden Gruppen kochen die Kinder das Mittagessen für sich und das Team. Den Kreativ-Part für die Inszenierung der Abschluss-Show übernimmt Carlos Martinez persönlich: In den vergangenen 14 Jahren hat er unzählige Storylines geschrieben und dutzende Personas erfunden - die Wrestling-Kids werden innerhalb des Work-Shops davon profitieren. Am Ende des Camps wird für Familien und Freunde eine R"n"R Wrestling Kidz Show geboten, in der sich die Kinder mit Ihren neu erlernten Fähigkeiten und selbst kreierten Charakteren präsentieren. Infos auf www.rockandrollwrestlingbash.comGemeinschaft leben. Verantwortung lernen. Zukunft schaffen.Mit einer Teilnahmegebühr von nur 45,00EUR pro Kind (inkl. Verpflegung) halten die Macher das Camp extra günstig, um Kindern aus sozial schwachen Familien spannende Ferien bieten zu können. Auch dies hat die beiden Markenexperten aus Wuppertal überzeugt: " Für uns und unser Agenturteam stand es außer Frage, einen Teil dazu beizutragen, damit sich die Rock´n Roll Wrestling Kids etablieren und die Veranstaltung ein Erfolg wird. Wir wünschen Carlos Martinez und seinem Team viel Spaß für die kommenden zwei Wochen und darüber hinaus." Infos: www.ipanema2c.deÜber ipanema2c brand communication GmbHDie Wuppertaler Kommunikationsagentur hat sich auf das Thema Marke und die effektive Kommunikation zum Consumer - 2C - spezialisiert. Berater, Strategen, Texter und Grafiker arbeiten täglich an der Verwirklichung integrierter Konzepte für unterschiedlichste Branchen und Unternehmen. Von der Kombination aus Markenerfahrung und dem Selbstverständnis als Business Building Partner profitieren aktuell Kunden wie DURIT Hartmetall, Medtronic, MEDION, Samina, Schäfer-Shop, TeandM, Von Essen Bank, iMPREG oder ZWILLING. Mehr: www.ipanema2c.de



Bildinformation: Ralf Andereya und Olaf Bruno Pahl von ipanema2c unterstützen die Rock´n Roll Wrestling Kids.