Profhilo - Bio-Remodeling

PROFHILO ist ein neues Produkt, welches von der Firma IBSA mit Sitz in Italien dargestellt wird. Das Unternehmen ist ein führender Hersteller von Hyaluronsäure-Produkten."Bio Remodeling" ist ein neuer Ansatz zur Bekämpfung der Hautalterung mit sofortiger regenerativer Wirkung gegen erschlaffte, feuchtigkeitsarme und müde Haut.Das Produkt hat eine einzigartige patentierte Zusammensetzung. Es stimuliert die Produktion der körpereigenen Hyaluronsäure und strafft gleichzeitig das Gewebe sowie die Gesichtskonturen. Es ist keine Hyaluronsäure im herkömmlichen Sinn, die zur Faltenbehandlung eingesetzt wird. Das einzigartige Präparat besteht aus einer hochreinen niedrig- und hoch-molekularen Hyaluronsäure.Aufgrund der hohen Reinheit sowie den Verzicht auf Zusatzstoffe wird das Präparat sehr gut vertragen und das Risiko von Nebenwirkungen wird minimiert.Die effektive Behandlung ist kurz und schonend. An 5 definierten Injektionspunkten pro Gesichtshälfte wird das Präparat in kleinen Mengen mit einer sehr feinen Nadel injiziert. Diese 5 kleinen Injektionen reichen aus, um eine Wirkung im ganzen Gesicht zu entfalten. Das Präparat besitzt die besondere Eigenschaft, sich von selbst im Gewebe zu verteilen.Unmittelbar nach der Behandlung könne sie ohne Einschränkungen wieder am täglichen Leben teilnehmen.Frau Privatdozentin Dr. med. Marta Markowicz setzt das Produkt gerne zur Verbesserung von Knitterfältchen und Hauterschaffung im Bereich der unteren Gesichtshälfte ein. In Abhängigkeit vom Hauttyp muss die Behandlung 2- bis 3mal im Abstand von 4 Wochen wiederholt werden.Auch die Kombination mit Volumen-Fillern und Botulinum-Toxin (Botox) ist empfehlenswert und bringt natürliche und lang anhaltende Verjüngung.



Bildinformation: Priv.-Doz. Dr. med. Marta Markowicz