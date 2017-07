Die Suche nach einem Familienhotel Dolomiten hat ein Ende

(fair-NEWS)

Urlaub im Hotel St. ChristinaUrlaub in Italien, aber was ist mit den Kindern? Im Hotel Posta wird der Urlaub mit der ganzen Familie zum Kinderspiel. In Südtirol gelegen, bietet es eine Menge Attraktionen für Groß und Klein. St. Christina ist die Heimat des Family Hotel Posta, Ort für einen idealen Familienurlaub in Südtirol. Eine gemütliche und unbekümmerte Atmosphäre empfängt Sie und begleitet jeden Gast den ganzen Urlaub lang. Die Dolomiten bieten sich für viele Abenteuer in der Natur an und versprechen einen außergewöhnlichen Urlaub für Groß und Klein. In dem Family Hotel Posta kommen nicht nur die Kinder auf ihre Kosten, sondern auch die Eltern. Ein Aufenthalt in dem Hotel lohnt sich in jeder Jahreszeit und lockt mit einem unvergesslichen Urlaub, welcher der Familie noch lange in Erinnerung bleibt.Urlaub für Groß und Klein im Familienhotel ItalienDas Family Hotel Posta wird seinem Namen definitiv gerecht. Aufgrund dessen wird ein besonderes Augenmerk auch auf die jungen Gäste des Hotels gelegt.Damit alle Gäste bestens die Zeit verbringen können, bietet das Hotel eine eigene Kinderbetreuung mit einem umfangreichen Südtirol-Programm an. Im Dumbo Club können sich Kinder und Jugendliche mit vielen Unterhaltungsmöglichkeiten beschäftigen und ihrer Phantasie freien Lauf lassen. Ihre Kinder können die bunt bemalte Kletterwand besteigen oder in der kleinen Küche eine Pizza sowie Kekse backen. Des Weiteren gibt es eine Bastelecke und viele weitere Aktivitäten. Mittags können die Kleinen mit ihren Freunden gemeinsam das vom Chefkoch eigene Kids-Menü verspeisen.So einfach war der Urlaub mit Kindern in Südtirol noch nieItalien ist bekannt für sein unvergleichliches Naturschauspiel. Insbesondere Südtirol ist ein beliebtes Reiseziel für Abenteuerlustige, aber auch für Familien, wie das Hotel Posta beweist. Das wunderschöne Naturpanorama und die Dolomiten als Kulturerbe laden ein. Wandern und Klettern sind beliebte Aktivitäten, um die Landschaft zu erkunden und neue Blickwinkel zu erlangen. Der Winter lockt mit den verschneiten Dolomiten. So gibt es über 1.200 Pistenkilometer zum Skifahren. Das Family Hotel Posta befindet sich zudem nur 50 Meter vom Grödner Pistenparadies entfernt. Urlauber können sich so auf aufregende Skisafaris freuen.