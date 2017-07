Augen auf beim Hosenkauf!

(fair-NEWS)

Von Marlene über Schlagjeans, Röhre, Boyfriend, High Waist und Chino bis hin zur Zigarettenhose. Hosenformen gibt es viele. Ganz abgesehen von den Materialien und Mustern. Doch nicht jede Hose steht jeder Frau. Nicht jedes Modell ist für Curvys oder bei Plus Size Ladies geeignet."Keine Sorge. Für jede Figur gibt es das richtige Modell", sagen Michaela Schnapp und Susana Lipovski im Gespräch mit dem <a href="https://www.plusperfekt.de">Online Magazin PlusPerfekt.de</a>. Die Damen von "Lady Su" führen gemeinsam mit Roman Lipovski in Berlin vier Fachgeschäfte für Damenmode. Ihr Spezialgebiet: Damenhosen in Übergröße.Meine Damen, noch vor ein paar Jahren musste man sich beim Hosen-Shoppen nach dem "einen" Trend richten. Waren Schlaghosen modern, dann bloß keine Röhrenhose und schon gar keine Karotten-Jeans. Heute hat man das Gefühl, es darf deutlich mehr getragen werden. Gibt es noch "den" Trend nach dem man sich als Curvy Fashionista beim Kauf richten muss?Michaela Schnapp & Susana Lipovski:Natürlich gibt es für die Curvy Fashionista Trends. Immer mehr modische Jeans mit tollen Waschungen oder auch Rissen ziehen ins Sortiment ein, aber auch der Trend der Musterhose wird immer mehr in den Curvy Bereich gebracht. Zu Recht, wie wir meinen! Die Marlene Hose findet auch wieder ein Revival, ob in schweren Qualitäten oder in luftigen gemusterten Sommer Varianten.Aber dennoch ist es so, dass die Hose die Basis eines guten Outfits darstellt. Von daher sollte die Curvy Frau nicht den Trends hinterher rennen, sondern die für ihren Figur Typ die passende modische Hose finden, in der sie sich wohl fühlt und es auch ausstrahlt!<a href="https://www.plusperfekt.de">PlusPerfekt: </a>Dunkle Hosen machen schlank. Das steckt so in den Frauenköpfen, dass viele Curvys und Plus Size Ladies helle Modelle vermeiden. Ein Vorurteil, das sich widerlegen lässt?Michaela Schnapp:Auf alle Fälle ist das kein Vorurteil. Dunkle Farben machen natürlich schlank. Ganz wichtig ist jedoch die Kombination und die Stoffqualität. Viel mehr Frauen sollten sich zu Hosen in hellen Farben trauen. Hier gilt es gewisse Dinge zu beachten und diese dann auf den Figur Typ zu adaptieren...Um den kompletten <a href="https://www.plusperfekt.de/augen-auf-beim-hosenkauf-warum-sich-fuer-curvys-eine-expertenberatung-lohnt/">Beitrag auf PlusPerfekt</a> zu lesen einfach hier klicken.



Bildinformation: Quelle: PlusPerfekt - Credits: Lady Su (Bildquelle: Lady Su, Berlin)