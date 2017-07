Traumberuf Model! Großer Andrang beim Model Casting

(fair-NEWS)

Show Us Your Beauty lautete am Sonntg, dem 16. Juli 2017 das Motto in Duisburg. Die Curvy Agency hatte zum offenen Model Casting in die Cubus Kunsthalle geladen. Unabhängig davon, ob Profi oder Anfänger, die Chancen waren für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer gleich. In der Jury saßen Plus Size Male Model Michael Schneider, Fotografin und Curvy Model Silvana Denker sowie die Agenturchefin Miriam Anders. Die Drei mussten die potentiellen Models bei der Vorstellungsrunde überzeugen.<a href="https://www.plusperfekt.de">PlusPerfekt:</a>Rückblickend, wie war euer Eindruck?Miriam Anders (Gründerin und Chefin von Curvy Agency):Wir fanden es großartig, dass so viele unterschiedliche Typen zum Casting kamen.<a href="https://www.plusperfekt.de/wie-ist-es-mister-big-zu-sein-maennermodel-michael-schneider-im-interview/">Michael Schneider: </a>Überrascht waren wir, dass sogar Models aus Belgien, der Schweiz und Lettland sowie natürlich aus ganz Deutschland angereist sind.Wie viele Bewerberinnen und Bewerber kamen zum Model Casting?Miriam Anders:Es waren insgesamt 60 Bewerberinnen und Bewerber vor Ort.Michael Schneider (Plus Size Model):Die auch eine lange Wartezeit überstehen mussten, wegen des großen Andrangs bereits vor Casting Beginn.Gab es eine Altersgruppe die am Stärksten vertreten war?Silvana Denker (Fotografin und Plus Size Model):Da wir für das Casting eine ungefähre Altersspanne vorgegeben hatten, war der Großteil der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zwischen 20 und 30. Aber dennoch besuchten uns auch sowohl jüngere als auch ältere Frauen und Männer, aus denen wir ebenfalls Models für die Agentur und die Fashion Show ausgewählt haben.Wie hoch war denn eigentlich der Männer-Anteil?Michael Schneider:Leider sind die Männer sehr zurückhaltend. Uns besuchten insgesamt Fünf. Vielleicht kommen ja beim nächsten Casting mehr Männer (und überraschen uns auch mit High Heels ;)))Hattet ihr überhaupt mit so vielen Bewerbern gerechnet?Miriam Anders:Wir waren sehr überrascht und überwältigt von der großen Anzahl an Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Wir haben sogar länger gecastet als geplant, weil wir auf jeden Fall alle sehen und kennenlernen wollten.Waren auch Teilnehmer/innen mit Modelerfahrung dabei?Silvana Denker:Es war eine bunte Mischung an TeilnehmerInnen mit keiner, wenig und viel Modelerfahrung. Einige hatten ausgedruckte Fotos, andere sogar ihre Modelmappen dabei.Michael Schneider:Viele hatten auch schon Laufsteg-Erfahrung. Das konnten wir sofort sehen, als die Mädels und Jungs für uns Probe gelaufen sind.Hier geht es zum kompletten <a href="https://www.plusperfekt.de/traumberuf-model-grosser-andrang-beim-model-casting-in-duisburg/">Interview mit der Casting Jury auf PlusPerfekt.de </a>



Bildinformation: Silvana Denker, Miriam Anders und Michael Schneider beim Curvy Model Casting in Duisburg (Bildquelle: Credits: Sandra Freibeuter alias ColorfulCurves)