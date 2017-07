Die Toolkings stellen neues Werkzeugvergleichsportal vor

(fair-NEWS)

Querfurt - Die S & G Online-Marketing GbR eröffnen ihr unabhängiges Vergleichsportal „Toolkings“ für Werkzeuge aller ArtMit dem neuen Werkzeugvergleichsportal „Toolkings“ ist das Ziel für die Macher hinter den Kulissen klar definiert. Mit einem benutzerfreundlichen Aufbau der Webpräsenz setzt man auf klare Vergleiche zwischen unterschiedlichen Werkzeugherstellern. Aufschlussreiche Testberichte und differenzierte Kundenmeinungen werden in die Bewertungen mit einbezogen, um ein möglichst objektives und unabhängiges Bild der Produkte zu gewährleisten. In der großen Vergleichsserie finden Besucher eine breite Auswahl an informativen Testberichten, welche die Stärken und Schwächen der jeweiligen Hersteller schonungslos offenbaren.Florian Schäfer & Alexander Gründler, die Macher der S&G Online-Marketing GbR erklären: „Wir haben mit www.Toolkings.de eine moderne und informative Plattform für Werkzeuginteressierte, Hobbyschrauber und alle weiteren Personen geschaffen, die unmittelbar vor der Anschaffung eines Werkzeugs stehen und im Vorfeld einen Vergleich anstellen möchten. Wir sind sehr zuversichtlich, dass die Besucher unser unabhängiges Vergleichskonzept annehmen und mögen werden. Für Kaufinteressenten bieten wir zudem unsere bequemen Empfehlungslinks zu unseren Verkaufspartnern wie Amazon.de. Dort kann der Kunde sein Wunschwerkzeug bequem, sicher und bei seriösen Verkäufern erwerben.“Für das Unternehmen ist das Toolkings-Projekt kein Neuland. Es gehört zu einer Reihe von Webseiten, welche sich mit kundenorientierten Vergleichen auseinandersetzen. Wie bei den vorangegangenen Portalen ist es den beiden Geschäftsführern ein Anliegen, nicht nur eine weitere Vergleichsseite auf den Markt zu bringen, sondern in dem speziellen Segment den Besuchern eine wirkliche Hilfe bei Kaufentscheidungen an die Hand zu geben. Florian Schäfer: „Wir verstehen uns als seriöses Unternehmen und empfehlen unseren Besuchern nur die Produkte, von denen wir selber überzeugt sind. Nur der ehrliche Umgang mit den Daten und Fakten sorgt für eine nachhaltige Glaubwürdigkeit. Das ist uns bewusst und nach dieser Philosophie arbeiten wir.“