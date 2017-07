„Plan V“ der V-Partei³ zum Trinkwasserschutz

(fair-NEWS)

Die neue V-Partei³ fürchtet um den nachhaltigen Schutz des Trinkwassers. Seit zwei Jahrzehnten ist das Problem bekannt: die Nitratwerte in Deutschlands Grundwasser sind viel zu hoch und überschreiten immer wieder Grenzwerte.Die Überdüngung mit Gülle aus Massentierhaltung gefährdet nachweislich die Gesundheit der Bevölkerung. Die Umweltämter stufen 20 Prozent des Grundwassers als belastet bis stark belastet ein. Nitrat kann, umgewandelt in Nitrit, den Sauerstoffgehalt im Blut blockieren und steht im Verdacht, krebserregend zu sein.Was hat sich in den letzten Jahren zum Schutz der Verbraucher getan? Nichts! Zumindest nichts, was die Wasserqualität verbessert hätte. „Selbst die EU, die Deutschland wegen der Überschreitung der Nitratwerte verklagt, hält an der Subventionierung der Massentierhaltung fest“, stellt Bundesvorsitzender Roland Wegner ernüchtert fest.Eine Trendwende ist nur möglich, wenn Deutschlands Bauern weniger düngen. Also nur dann, wenn sie sich entweder mit weniger Ertrag zufrieden geben oder sich auf eine neue Form von Landwirtschaft einlassen, der bioveganen. Auf die Karte Nummer zwei setzt die V-Partei³. Bundesvorsitzender Roland Wegner rät dringend zu einem Umdenken. „Mit der Agraragenda 2030 wollen und müssen wir in der Lebensmittelproduktion neue, revolutionäre Wege gehen. Wir als neue hellgrüne Partei haben dafür einen „Plan V“, den wir nach dem Einzug in den Bundestag wie folgt angehen wollen:Verantwortung:Die Förderung der kleinen und mittleren Familienbetriebe bei Umstellung auf biovegane Landwirtschaft, Sicherung der Übernahme der Höfe durch die nächste Generation, mit der Diversifizierung des Anbaus mit verschiedenen Fruchtfolgen, ökologischer Düngung und der lokalen Vermarktung der Produkte.Veränderung:Verbot von Pestiziden wie z. B. Glyphosat. Technologische Unterstützung und Beratung für die Umstellung der größeren Betriebe auf die biovegane Landwirtschaft. Neue Förderungssysteme für Solidarische Landwirtschaft, Kleingärten, Permakultur. Durch das Ende der Massentierhaltung werden große Agrarflächen zur Produktion von pflanzlichem Dünger (statt Tierfutter) verfügbar. Diese Nachhaltigkeit wird das elementare Marktkriterium der künftigen Dungproduktion sein.Vernunft:Abbau bzw. Veränderung der Subventionen für die Agrarindustrie (Massentierhaltung) in der Bundesrepublik und in der EU bis 2030.Mehr zum Parteiprogramm der V-Partei³ unter: https://v-partei.de/vparteihoch3/parteiprogramm/



Bildinformation: V-Partei³