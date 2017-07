Zukunftsenergie Deutschland 4 ein idealer Mix aus Photovoltaik und BHKW

(fair-NEWS)

Nach intensiven Verhandlungen mit drei Generalunternehmern werden neue Photovoltaik-Anlagen für die Vermögensanlage ZUKUNFTSENERGIE DEUTSCHLAND 4 erworben. Die Rahmenbedingungen sind verhandelt, die GU verfügen über ausreichend Standorte und Kapazitäten, um kontinuierlich Anlagen erstellen zu können.Im Bau:Photovoltaik-Anlage in Bernterode, Thüringen, 9 Dächer, landwirtschaftlich genutzte GebäudePhotovoltaik-Anlage in Haardorf bei Leipzig, 1 Dach, landwirtschaftlich genutztes GebäudeDiese Neubauten haben eine Gesamtleistung von 1,3 MW und wurden für 1,6 Mio. Euro gekauft. Das Eigenkapital an diesen Anlagen beträgt 329.000 Euro. Die Kaufverträge sind unterschrieben und parallel zur Errichtung läuft die technische Prüfung, damit die Anlagen wie geplant im September ans Netz gehen können.Mit den Generalunternehmern für Haardorf und Benterode werden aktuell weitere Projekte vorbereitet, da beide Anlagenbauer über eine nennenswerte Pipeline von weiteren Projekten verfügen. Darüber hinaus sind die Kauf- und Finanzierungsverträge für insgesamt acht weitere Standorte in der finalen Klärung. Es handelt sich hier um eine Gesamtinvestition von 8 Mio. Euro, für die rund 1,6 Mio. Euro Eigenkapital eingesetzt werden.Die Bestandsanlage in Kranenburg - im Landkreis Kleve, an der holländischen Grenze - wurde 2012 erbaut und verfügt somit über eine EEG-Vergütung von 22,16 Cent / kWh. Die Leistung beträgt 938 kWp.In Thüringen befinden sich an sieben Standorten Dachanlagen, deren Inbetriebnahme für August vorgesehen ist. Die Gesamtleistung dieser Solarmodule beläuft sich auf rund 5 MW.Insgesamt befinden sich 40 Photovoltaik-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 34 MW für 9,5 Mio. Euro veranschlagtes Eigenkapital in Planung. Damit ist das bislang eingeworbene Kapital (aktueller Platzierungsstand rund 8,7 Mio. Euro) vollständig verplant. Neben den o.g. Photovoltaik-Anlagen werden einige BHKW geprüft und wir hoffen, auch hier alsbald über den Erwerb berichten zu können.Zukunftsenergie Deutschland 4 wurde ausgezeichnet mit dem Beteiligungspreis 2016 in der Kategorie TOP nachhaltiges Investmentvermögen. Diese Auszeichnung wird von einer unabhängigen Jury des renommierten Magazins Beteiligungsreport, bestehend aus Redaktion, Fachjournalisten und Sachwert-Spezialisten, vergeben.Zukunftsenergie Deutschland 4 hat die Jury überzeugt. Mit der Investition in Photovoltaik-Anlagen und in Blockheizkraftwerke stellt Zukunftsenergie Deutschland 4 einen sich ergänzenden und zukunftsorientierten Energiemix dar. Das erfolgreiche Konzept Zukunftsenergie Deutschland 4, welches für 2015 bereits 6 % ausgezahlt hat, wird nun fortgeführt. Das bewährte Modell wird Anlegern sicher auch in Zukunft viel Freude machen.Auf einen Blick:Investition in Photovoltaik-Anlagen und Blockheizkraftwerke in DeutschlandLangfristige Vergütung durch EEG und Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz (KWKG)Hohe InvestitionsquoteStrenge Investitionskriterien sichern die Qualität der VermögensanlageNur Qualitäts-AnlagenKeine Fertigstellungs- und BetreiberrisikenVollwartungsvertragKompetenzteam bestehend aus kaufmännischer und technischer Betriebsführung, Sachverständigen, Ingenieurbüros und WirtschaftsprüfungsgesellschaftenMindestbeteiligung: 20.000 Euro (10.000 Euro)Anlagedauer: Geplant bis Ende 2025 (ca. 9 Jahre)Hohe Auszahlungen 6 % p.a. steigend auf 8 %Hoher Gesamtmittelrückfluss ca. 168 %Konservative KalkulationUnabhängiger Treuhänder und MittelverwendungskontrolleurSonderkonditionen für Bürger aus der Region



Bildinformation: Zukunftsenergie Deutschland 4 ein idealer Mix aus Photovoltaik und BHKW