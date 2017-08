2017: Better. Faster. Monster.

(fair-NEWS)

Bei der Entwicklung einer solchen Maschine sind immer „Emotionen ohne Ende“ im Spiel, so DUCATI. Diese „Emotionen“ hat der Motorradzubehör-Hersteller Hepco&Becker bei der Entwicklung seiner Zubehörteile auch eingebracht… wie bei jedem neuen Modell, welches das Team in die Schrauber-Finger bekommt.Für die Mitnahme von kleinem Gepäck hat die Firma einen C-Bow Halter in schwarz für 175,00 € entwickelt. Lieferbar wird dieser Halter in KW 37 sein. Passend für diesen Halter gibt es eine Auswahl an Softgepäck und das Orbit Sidecase (329,50 € pro Satz). Damit noch etwas mehr Gepäck mit gehen kann wurde auch ein Minirack, ebenfalls in Schwarz, entwickelt. Dieses wird für 189,50 € voraussichtlich in KW 34 zu erwerben sein. Für dieses Rack bietet der Hersteller seine Street Hecktasche inklusive Lock it Hecktaschenhalter an, welches für 169,50 € pro Stück gekauft werden kann. Um auch bei dem alltäglichen Ausfahren nicht völlig gepäcklos unterwegs sein zu müssen ist ein Lock it Tankring bereits jetzt schon für 44,90 € erhältlich. Tankrucksäcke gibt es in verschiedenen Größen und Designs ebenfalls direkt von Hepco & Becker. Für das Monster gibt die Firma als ideal passend seinen Tankrucksack Street Tourer M an. Der kostet 159,50 € pro Stück und hat Organizerfächer, Karten- / Navitasche im Deckel integriert. Außerdem hat er einen Rundum-Reißverschluss zur Volumenvergrößerung, ein abschließbarer 2-Wege Reißverschluss, eine integrierte Regenhaube, Kabeldurchführung, Tragegriff, Gepäckhaken und Tragegurt. Er kann 8-13 Liter fassen und erlaubt eine Zuladung von bis zu 3 kg. Für einen besseren Stand auf weniger festem Untergrund bietet die Firma auch eine Seitenständerplatte, auch bereits lieferbar, für 47,90 € in Schwarz/Silber an.



Bildinformation: DUCATI Monster 1200 S Baujahr 2017 mit Hepco & Becker Zubehör