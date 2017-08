(fair-NEWS)

REUTHER-ENTERTAINMENTS freut sich ab sofort einen neuen Show-Act in seinem umfangreichen Showprogramm anbieten zu können. <a href="http://yoshi-o.de">Yoshi-O</a> ist eine Hommage an die kunstvolle Papierfaltung - im japanischen Origami genannt. Die Künstlerin Yoshi-O, begeistert durch ein stilechtes japanisches Kostüm und ihre Faltfähigkeiten, die sie während der Veranstaltungen immer wieder unter Beweis stellt.Der Kranich als GlücksbringerIm Mittelpunkt steht dabei der Kranich, der in Japan als Glückssymbol gilt und für ein langes und glückliches Leben steht. Yoshi-O unterhält mit viel Charme und faltet währenddessen Kraniche, die sie den Besuchern der Veranstaltung als kleines Geschenk mitgibt. Wunderschön anzusehen und mit viel Achtsamkeit gefaltet, sind die Kraniche eine schöne Dekoration für die eigene Wohnung und eine bleibende Erinnerung an eine tolle Veranstaltung. Viele nutzen die Kraniche auch als beliebtes Mitbringsel für Freunde oder Kunden. Das Besondere an den Kranichen von Yoshi-O: jeder einzelne für sich ist individuell und kein Kranich gleicht dem anderen. Eine farbenfrohe Auswahl japanischen Origami Papiers macht es möglich.Bestes Entertainment vom ProfiAls Event- und Veranstaltungsprofi, weiß Reuthers Event und Artist Management genau, worauf es ankommt, damit eine Show von Erfolg gekrönt ist. Seit 1987 setzt Chef Hermann Reuther mit seinem Team die außergewöhnlichsten Ideen für seine Kunden um und verhilft ihnen somit zu grandiosen Events. Ein großes Portfolio an Künstlern lässt dabei keinerlei Wünsche offen und ermöglicht Showprogramme der Extraklasse. So ist sichergestellt, dass die Veranstaltungsteilnehmer gut unterhalten werden und sich noch lange an das Event erinnern.Pressemitteilung > <a href="http://reuthers.com/pressemitteilung-yoshi-o-im-reuthers-show-programm.html">Yoshi-O ab sofort im Reuthers Showprogramm: Japanische Origami Kunst mit Unterhaltungswert</a>



Bildinformation: Yoshi-O Japanische Origami Kunst