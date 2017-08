Teamentwicklung durch Seminar- und Outdoor-Aktivitäten

(fair-NEWS)

<a href="www.naturevents.eu/">Was ist eine Teamberatung?</a>Bei der Teamentwicklung, über die wir heute sprechen möchten, geht es um den geregelten - und in weiten Teilen standardisierten - gruppendynamischen Prozess in Teams. Er kann von dem Teamleiter in Zusammenarbeit mit einem externen Trainer/Berater Unterstützt werden.Dabei ist die Außenansicht eines externen Trainers/Beraters unbedingt notwendig. Teamentwicklung und Teamberatung können sich in einzelnen Herangehensweisen durchaus überschneiden. Teamberatung ist jedoch häufig komplexer:-Die Anlässe sind in der Regel konfliktbeladen.-Der Trainer/Berater betrachtet zunächst nur einen Teilausschnitt des Prozesses.-Die Gefahr der eigenen Verstrickung als Trainer/Berater ist größer.Einbeziehung der Organisation<a href="www.naturevents.eu/teamtraining">Die Entwicklung eines Teams findet nicht im "leeren Raum" statt.</a>Als Trainer/Berater gegeben Sie sich in ein Beziehungsgefüge aus:-Organisation,-Team/einzelnes Teammitglied,-Trainer/Berater,-Interne oder externe Kunden.Ein Team ist meistens ein Subsystem einer größeren Einheit. Das Team ist immer Teilsystem dieser Organisation. Dazu gehören insbesondere deren wirtschaftliche Interessen im Rahmen der Kundenbeziehung. Im Team spiegelt sich o0ft die Problematik der Organisation als Ganzes wider.Die unterschiedlichen InteressenWir haben es also nicht nur mit dem Team, sondern auch mit der Organisation zu tun. Teamberatung richtet sich immer an verschiedene Interessen: die der Mitarbeiter und die der Organisation.Interessen der Mitarbeiter-Sie wollen ihre berufliche Qualifikation und Kompetenz entwickeln,-Das Verhältnis zu Kollegen soll stabilisiert oder verbessert werden.-Sie suchen psychische Entlastung von beruflichen Konflikterfahrungen (etwa mit Kunden).-Sie haben den Wunsch nach Selbsterfahrung.-Sie wünschen eine bessere Zusammenarbeit.<a href="www.naturevents.eu/managementtraining">Interessen der Organisation</a>-Organisationen haben darüber hinausgehende Interessen an einer Teamberatung:-Die Kooperation der Mitarbeiter untereinander soll besser funktionieren.-Das Verhältnis Mitarbeiter und Leitung soll verbessert werden.-Die Organisation will sich nach außen legitimieren, zum Beispiel über die Implementierung eines Leitbildes.-Konflikte im Team sollen geklärt und die Arbeit damit effizienter werden.Typische Problemfelder-Unterschiedliche bzw. unklare Ziele, Interessen und Prioritäten,-Intransparente Entscheidungsabläufe und -kompetenzen,-Diffuse Aufgabenverteilung und Zuständigkeiten,-Ungenügende oder verwirrende Informationsflüsse und Kontrollen,-Fehlendes Feedback,-Arbeitsüberlastung durch ineffiziente Arbeitsorganisationen,-Massive Beziehungskonflikte.



Bildinformation: Teamentwicklung