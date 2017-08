Nomination Italy: So trägt man Perlen - der Schmucktrend im Herbst

(fair-NEWS)

Perlen sind spießig und bieder? Schon lange nicht mehr! Das zeigt Nomination Italy (https://goo.gl/XyFnpv) mit der Bella Moonlight Kollektion. In neuem Kontext gesetzt, gehen Fashionistas mit Perlen auf Erfolgs-Tauchkurs. Ideal zum Aufpeppen und Highlighten jedes Outfits - ob zu Jeans oder elegantem Kleid.Im Herbst 2017 dreht sich wieder alles um die kleinen, perlmuttfarbenen Schmuckstücke: Denn Nomination Italy erweitert seine beliebte Bella Kollektion um weitere Schätzchen mit stilvollen Perlen in Dunkel oder Hell. Perfekt aufeinander abgestimmt sorgen Ringe, Creolen, Hängeohrringe, Bangels, Armbänder und Halsketten für einen aufregenden Look. Damit auch nichts schief geht, hier die Styling-Tipps von den Profis aus Italien.Stylische Outfits mit PerlenPerlen erleben ein Riesen-Comeback! Doch Achtung: Falsch kombiniert können Sie immer noch spießig wirken. Pencilskirts oder strenge Blusen sind in diesem Fall verboten. Besser ist ein cleverer Stilbruch in der Ton-in-Ton-Kombination aus Jeansjacke und Jeanshose. Am salonfähigen "Canadian Tuxedo" kommt nämlich in diesem Jahr kein Fashion-Victim vorbei. Wer es hingegen lieber mädchenhaft mag, der schafft mit Samtkleid und Perlenaccessoires, wie Halskette und Armbänder, ein doppeltes Styling-Match. Für Mutige: Besonders spacig ergänzen Bangles und Creolen die ebenfalls angesagten Looks in Silbermetalloptik und machen sie noch futuristischer. Man sieht: Perlen sind kein alter Hut, sondern kreieren auch in diesem Herbst noch aufregende Modetrends.LINK zu den Bildern:https://www.dropbox.com/sh/bmbebjv4gkyd8cc/AAAEo5rsaQ4tkhJQ1itIEVnUa?dl=0Pressekontakt:Aline Pelzer, Plus PRUnter Goldschmied 6 | 50667 KölnTEL 0221-934644-17 | FAX +49 (0) 2 21 - 93 46 44 5E-MAIL APelzer@pluspr.de



