Glamorous Times bei BALLY WULFF

Berlin, 01.08.2017. Mit seinen energiegeladenen Freispiel-Features und der Joker-Funktion vereint Glamorous Times alles, was Spielgäste heute von gutem Entertainment erwarten. Zeitgemäß, frisch und mit stimmiger musikalischer Untermalung ist dieses Game das absolute Highlight des Sommers 2017 und damit die perfekte Wahl zum Spiel des Monats August.Die 1920er Jahre stehen für eine Blütezeit der Wissenschaft, Kunst und Kultur. Von Swing-Klängen stilvoll untermalt, begeistert das Spiel Glamorous Times von BALLY WULFF mit fröhlicher Stimmung und nostalgischen Bildern und lässt die Goldenen Zwanziger wieder auferstehen.Das farbenfroh arrangierte Spiel basiert auf 10 Gewinnlinien und 5 Walzen, auf denen jeweils 3 Symbole angeordnet sind. Typische Details der 20er Jahre, wie eine Taschenuhr, ein Parfümflacon oder ein Grammophon sind im Gewinnplan als Punktegeber verzeichnet, wobei das Grammophon eine Überraschung bereithält. Denn zeigt es sich gleich neun Mal auf den mittleren Walzen – also Walze zwei, drei und vier - erhält man insgesamt sieben weitere Drehungen geschenkt.Der Bonus hierbei: Sofort nach der Aktivierung dieser sieben Freispiele wird in einer schönen Animation ein Zusatz-Symbol ausgelost. Ob die charmante Lady, der Gentleman mit Hut, die Taschenuhr oder der Flacon – zufällig ausgewählt, wird eines dieser High-Value-Symbole zum sogenannten Super-Symbol und zeigt sich bei seinem Erscheinen in den Freispielen als Super-Block. Im Unterschied zu einem klassischen Walzenlauf läuft das ausgewählte Symbol dann gleich mehrfach hintereinander auf der Walze ein. Die Chancen auf die begehrten Vollbilder sowie große Gewinne rücken so in greifbare Nähe und sorgen für Nervenkitzel pur.Neben den Freispielen begeistert Glamorous Times durch sein Wild-Symbol, welches in der Funktion als Joker, abgesehen vom Scatter, alle Symbole aus dem Gewinnplan ersetzt und für spannende Walzenbilder sorgt.Glamorous Times bringt mit seinen unterhaltsamen Spielefeatures ordentlich Spaß und Energie mit, lässt sich durch den positiven Flair der Goldenen Zwanziger Jahre tragen und hält mit tollen Animationen einiges an Überraschungen bereit – eindeutig ein Spiel mit hohem Favoriten-Potential!Glamorous Times ist in den Spielepaketen ACTION STAR STORM, ACTION STAR XENON, ACTION STAR DYNAMITE und ACTION STAR MAXIPLAY 7 enthalten.



Bildinformation: BALLY WULFF Spiel des Monats August: Glamorous Times.