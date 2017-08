Immobilienbewertung mit Sachverstand

(fair-NEWS)

Wer beim Immobilienverkauf mit einem viel zu hoch angesetzten Angebotspreis arbeitet, verkauft in der Regel weit unter dem Marktwert, hat mehr Aufwand mit erfolglosen Besichtigungen und benötigt deutlich länger bis zum Abschluss.Je realistischer der angesetzte Preis ist, desto schneller und erfolgreicher verkaufen Sie Ihre Immobilie - denn potenzielle Käufer wissen sehr genau, was sie zu welchem Angebotspreis erwarten können. Der Kaufpreis sollte daher fachmännisch und exakt ermittelt und keinesfalls, wie sooft praktiziert, nach der ersten Objektbegehung durch den Makler "geschätzt" werden.Unser <a href="https://www.immo-index.com/Sachverstaendiger.htm">Sachverständiger</a> für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken (DESAG) nimmt im ausführlichen vor Ort Termin rund 100 Faktoren der zu bewertenden Immobilie auf. Im Anschluss wird der Marktwert zuverlässig mit anerkannten Verfahren, aktuellen und regionalen Marktdaten sowie professioneller, von Gerichten und Banken zugelassener Softwareunterstützung berechnet. Auf Basis unserer langjährigen regionalen Marktkenntnis als Immobilienmakler in Göppingen setzen wir im Anschluss einen Angebotspreis an, den Käufer maximal zu bezahlen bereit sind. Durch diese Doppelkompetenz, kombiniert mit herausragendem Service und professioneller Vermarktung, realisieren wir für unsere Kunden den schnellen und sicheren Immobilienverkauf zum Höchstpreis. Weitere Informationen finden Sie unter <a href="https://www.immo-index.com/">www.immo-index.com</a>.



Bildinformation: DESAG geprüfter Sachverstand