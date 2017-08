Midland ER 300: Im Handumdrehen einsatzbereit

(fair-NEWS)

Dreieich / Lütjensee, im August 2017 – Mit dem robusten Outdoor-Radio Midland ER 300 bietet Alan Electronics einen sehr verlässlichen Begleiter für unterschiedlichste Aktivitäten im Freien an. Ob auf Wandertour, beim Camping oder Badeausflug, auf der Baustelle, im Garten oder beim Picknick im Park: Das kompakte Modell ist rundum praktisch und stets einsatzbereit. Sollte der wieder aufladbare Akku leer sein, wird der Strom über das Solarmodul oder die kleine Handkurbel produziert – völlig autark von jeglicher festen Stromquelle. Neben dem Einsatz als Radio kann das hilfreiche Tool als Taschenlampe sowie Ladestation für mobile Geräte per USB-Anschluss verwendet werden. Und selbst in Notfallsituationen steht das mit 470 Gramm sehr leichte und kompakte Gerät mit hilfreichen Funktionen zur Seite. Das Outdoor-Radio Midland ER 300 ist im Fachhandel zum UVP von 79,90 Euro erhältlich.Musik abspielen oder Licht machen kann heute zwar fast jedes Mobiltelefon, doch wenn der Akku leer ist, ist auch Schluss mit Musik, Taschenlampe oder dem Absetzen eines Notrufs. Das Midland ER 300 funktioniert als echtes Outdoor-Tool immer und überall dank eingebautem Solarmodul und Handkurbel.Outdoor-Radio mit vielen FunktionenDas Midland ER 300 zieht seine Energie aus äußerst umweltschonenden Quellen: Das Solarmodul lädt den langlebigen Akku auf und falls mal keine Energiequelle in Sicht ist, sorgt die Handkurbel für nötige Power. Gespeichert wird die erzeugte Energie auf dem austauschbaren 2000mAh Lithium-Ionen Akku. Ausgelegt ist das Radio für den Empfang von UKW- und MW-Frequenzen. Tonwiedergabe erfolgt über Lautsprecher oder Kopfhöreranschluss. Die integrierte, leistungsstarke Taschenlampe mit Cree® LEDs (130 Lumen) lässt niemanden im Dunkeln stehen. Zudem ist die Helligkeit verstellbar, um Energie zu sparen. Ein LCD-Display informiert zur Uhrzeit und als mobile PowerBank können andere Geräte wie Smartphone, Digitalkamera, TabletPC und Notebook über den integrierten USB-Ausgang aufgeladen werden. Mit nur 470 Gramm Gewicht und kompakten Maßen von 192 x 86 x 57 mm (B x H x T) ist der Alleskönner ein verlässlicher Begleiter bei unterschiedlichsten Outdoor-Aktivitäten.Zuverlässiger Helfer in NotsituationenDer gute Radioempfang von Nachrichten, beispielsweise zur Warnung vor plötzlichem Wetterumschwung, ist für Wanderer oder Camper eine wichtige Funktion bei einem Outdoor-Radio. Das ER 300 kann allerdings deutlich mehr: Im Notfall hilft die eingebaute Ultraschall-Hundepfeife, so dass Personen von einem Rettungsteam lokalisiert und gefunden werden können. Dazu können über die SOS-Morsecode-Funktion Notrufe abgesetzt werden.Verfügbarkeit & PreisDas Outdoor-Radio Midland ER 300 ist im Fachhandel zum UVP von 79,90 Euro erhältlich. Weitere Informationen unter www.alan-electronics.de



Bildinformation: Midland ER300