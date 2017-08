Neues aus der Grafikabteilung

(fair-NEWS) Dank vieler Neuaufträge von Kunden aus Regensburg und der Region ist der Begriff „Sommerloch“ ein Fremdwort für das Marketing & Design Team von Valentum Kommunikation.



Regensburg, 1. August 2017 – Seit mehreren Jahren unterstützt Valentum Kommunikation den SSV Jahn Regensburg im Bereich Grafik und Design. Auch nach seinem Aufstieg in die Zweite Bundesliga vertraut der Club auf das grafische Know-How der Full-Service-Agentur. Initiiert von den Autoren Gerd Otto und PD Dr. Wolfgang Otto und in Zusammenarbeit mit dem ebenfalls langjährigen Kooperationspartner des Jahn, dem Forum Verlag aus Regensburg, entstand zum Start in die neue Spielzeit der Jahn Planer 2017/18. Darin sind Hintergrundinformationen zum Verein, Hinweise für Auswärtsfahrten sowie wichtige Termine aufbereitet. Zusammen mit einem übersichtlichen Layout aus der Feder von Valentum Kommunikation ist so dafür Sorge getragen, dass die Anhänger des Regensburger Fußballclubs immer bestens informiert sind.



Politik anschaulich vermittelt



Im Auftrag des Stadtjugendrings Regensburg hat das Team von Valentum Kommunikation eine mobile Roll-Up-Ausstellung zur Bundestagswahl 2017 konzipiert und gestaltet. Auf zehn Aufstellern wird die allgemeine Wahllandschaft der Bundesrepublik vorgestellt und das Wahlverfahren einfach und verständlich aufbereitet. Die umfangreiche Erfahrung in der politischen Bildung macht die Regensburger Agentur zum passenden Partner, um die Thematik kreativ und anschaulich darzustellen. Die Ausstellung erfreut sich schon kurz nach dem Start großer Beliebtheit, weshalb bereits ein zweites Set an Roll-Ups gedruckt wurde. Schulen, Jugendzentren und andere Einrichtungen können sich die Ausstellung kostenfrei beim Stadtjugendring ausleihen. Auf diese Weise kann möglichst vielen Jugendlichen die Bedeutung von Demokratie vermittelt und die anstehende Bundestagswahl erklärt werden.



Kreative Unterstützung für Mini Regensburg



Dass Valentum Kommunikation sich flexibel auf unterschiedlichste Zielgruppen und Kundenwünsche einstellen kann, beweist die Werbeagentur bei einem weiteren aktuellen Projekt. Die Stadt Regensburg bietet zum Start der Sommerferien in Bayern bereits zum zehnten Mal die Kinderspielstadt Mini Regensburg an. Dort können Kinder von 8 bis 14 Jahren drei Wochen lang ihre eigene Stadt gestalten. Egal, ob sie ein eigenes Gewerbe aufbauen oder sich zum Bürgermeister wählen lassen – bei Mini Regensburg erleben die kleinen Teilnehmer die Welt der „Großen“ hautnah. Damit sie sich in der Spielstadt gut zurechtfinden, hat das Grafikteam von Valentum Kommunikation einen übersichtlichen Stadtplan entworfen. Auch bei der Gestaltung der Spielpässe sowie der Webmittel und Printprodukte, wie Flyer, Plakate und T-Shirts, hat die Stadt Regensburg als Veranstalter auf die umfassende Marketingerfahrung der Regensburger Werbeagentur zurückgegriffen. Zudem konnte sich diese sich im Rahmen einer Ausschreibung die Folgeaufträge sichern und wird die Öffentlichkeitsarbeit zu den nächsten beiden Runden Mini-Regensburg in 2019 und 2021 unterstützen.