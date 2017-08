Mit wenigen Klicks Vortragsanfragen direkt stellen

(fair-NEWS)

Ob Urlaub, Konzerttickets oder Kleidung: Inzwischen gibt es praktisch nichts, was sich nicht online bestellen ließe. Warum nicht auch Vortragsanfragen direkt stellen? Wer schon konkrete Vorstellungen von seiner Veranstaltung hat, kann über das neue Portal "<a href="https://www.redner-direkt-buchen.de/">Redner direkt buchen</a>" einfach, schnell und kostenlos gute Referenten unmittelbar kontaktieren. Zu finden sind auf der Website Gastredner zu den verschiedensten Themen: Von Sport über Marketing und Führung bis hin zu Motivation und Zielerreichung - hier gibt es für jeden Anlass und jede Zielgruppe den richtigen Vortrag. Unter den Referenten bei "Redner direkt buchen" finden sich die besten Keynote Speaker und bekannte Persönlichkeiten wie U21-Nationaltrainer <a href="https://www.5-sterne-redner.de/referenten/stefan-kuntz/">Stefan Kuntz</a>, Rennfahrerin Ellen Lohr oder Olympiasiegerin Natalie Geisenberger.Wer eine Messe, einen Kongress, eine Kunden- oder Mitarbeiterveranstaltung oder ein anderes Event organisiert, kann den gewünschten Redner oder sein Management direkt kontaktieren und Termine anfragen. Zusätzlich bietet das zentrale Rednerbüro von 5 Sterne Redner auf Wunsch kompetente Beratung rund um den Vortrag - gratis. Buchbar sind alle Gastreferenten für Veranstaltungen in Deutschland, Österreich und die Schweiz, aber auch darüber hinaus. Mitreißende Vorträge gibt es auf Deutsch und Englisch sowie in weiteren Sprachen. Heinrich Kürzeder, Inhaber der Referentenagentur 5 Sterne Redner erklärt die Vorteile des Portals "Redner direkt buchen": "Wir wollten es unseren Kunden noch leichter machen, den richtigen Redner für ihren Anlass zu finden und online direkt zu buchen."In einer Übersicht erfahren Interessierte kurz und knapp alles Wissenswerte über verschiedene Redner. Ein Klick auf die Webseite des Redners oder der Rednerin bringt ausführlichere Informationen. Die Suchfunktion filtert nach Thema, Geschlecht oder Sprache - so wird es noch einfacher, den passenden Redner zu finden.



