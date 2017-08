Eine gute Vorbereitung ist die halbe Miete

(fair-NEWS) Um eine Immobilie schnellstmöglich und zum besten Preis zu verkaufen, ist eine gründliche Vorbereitung aller verkaufsrelevanten Maßnahmen empfehlenswert. Die Immobilienexperten von Sieger & Sieger kümmern sich für ihre Kunden um die Objektunterlagen, professionelle Fotos, ein Verkehrswertgutachten und eine maßgeschneiderte Vermarktung.



"Unsere Erfahrung zeigt, dass die meisten Kunden sehr dankbar sind, dass wir uns viel Zeit für die Beratung und das Kennenlernen der Immobilie nehmen und uns dann auch umfassend um die Verkaufsvorbereitungen kümmern", so Stefan Sieger, Geschäftsführer des gleichnamigen Immobilienunternehmens. Die Experten wissen, worauf es ankommt, um für ein Haus oder eine Wohnung schnell einen zuverlässigen Käufer zu finden und den höchstmöglichen Preis zu erzielen.



Zunächst kümmert sich das Team von Sieger & Sieger Immobilien um die professionelle Datenaufnahme eines Objekts. "Dazu gehören hochwertige Fotos, die wir auch für die Vermarktung nutzen sowie beispielsweise die Grundrisserstellung", erklärt der Geschäftsführer. "Mit einem professionellen Verkehrswertgutachten legen wir den Grundstein für die Preisfindung und eine optimale Platzierung der Immobilie am Markt."



Um die passenden Interessenten zu erreichen, nutzt Sieger & Sieger die eigene Datenbank mit geprüften Kaufinteressenten und bewirbt das Objekt auf allen gängigen Online-Portalen. Damit sich die potentiellen Käufer einen ganzheitlichen Überblick über die angebotene Immobilie verschaffen können, erstellen die Spezialisten ein ansprechendes Expose und eine virtuelle 3D-Besichtigungstour. Bevor dann ein Besichtigungstermin stattfindet oder der Verkäufer den Interessenten kennenlernt, machen sich Stefan Sieger und seine Mitarbeiter schon ein umfassendes Bild, ob ein wirkliches Kaufinteresse besteht und die erforderlichen finanziellen Mittel verfügbar sind.



"Für einen Privatverkäufer ist es schwierig, alle Fallstricke zu vermeiden", weiß Stefan Sieger. "Es ist beispielsweise Pflicht, den Interessenten bei einem Termin den Energieausweis unaufgefordert vorzulegen, was viele Verkäufer gar nicht wissen. Um unsere Kunden zu entlasten, umfasst unser Service neben der Beratung zur Verbrauchs- bzw. Bedarfsorientierung im Sinne der Energieeinsparverordnung auch die gesamte Organisation rund um den passenden Ausweis. Bei allem, was wir tun, ist uns eine ganzheitliche und transparente Betreuung unserer Kunden besonders wichtig."



Auf <a href="www.immobilienverkauf-troisdorf.de/">https://www.immobilienverkauf-troisdorf.de</a> finden Interessenten alle weiteren Informationen zu diesem Thema und auch zu anderen wie zum Beispiel <a href="https://www.immobilienverkauf-troisdorf.de/Immobilienpreise-Troisdorf.htm">Immobilienpreise Troisdorf</a>, <a href="https://www.immobilienverkauf-troisdorf.de/Unsere-Leistungen.htm">Haus verkaufen Troisdorf</a> und mehr.