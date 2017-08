Hanseatic Bank geht mit Versicherungspaketen auf individuelle Kundenbedürfnisse ein

(fair-NEWS)

Versicherungsschutz für jede Lebenslage: Die Hanseatic Bank baut ihr Produktportfolio mit unterschiedlich geschnürten Versicherungspaketen aus, um noch besser auf individuelle Kundenbedürfnisse einzugehen. Ab sofort können Inhaber der hauseigenen Kreditkarte GenialCard zusätzlich die Versicherungspakete der Produktfamilie "SicherReise" in der Basis- oder der Komfortversion abschließen. Auch Inhaber von Kreditkarten der Kooperationspartner haben diese Möglichkeit. Die unterschiedlichen Angebote bieten den optimalen Schutz für die nächste Reise - ganz nach den Bedürfnissen der Kunden: von der Auslandsreisekrankenversicherung bis hin zur Reiserücktrittsversicherung. Lediglich für die Reiserücktritts- und Reisegepäckversicherung ist es notwendig, dass die Reise mit einer Kreditkarte der Hanseatic Bank bezahlt wurde.Passender Schutz auf Dienst- und UrlaubsreisenDas Versicherungspaket "SicherReise Basis" beinhaltet eine Auslandskrankenversicherung und ist für 20,40 Euro jährlich, also umgerechnet 1,70 Euro pro Monat, erhältlich. Bei Abschluss des Pakets "SicherReise Komfort" haben Kunden für 60 Euro im Jahr, also umgerechnet nur 5,00 Euro monatlich, ergänzend Absicherungen bei Reiserücktritt und Reiseabbruch, Flugverspätung und -ausfall sowie Beschädigung oder Verlust des Reisegepäcks.Passgenaue Kundenangebote haben bei der Hanseatic Bank einen hohen Stellenwert. "Der Kunde weiß selbst am besten, was er braucht. Deswegen sorgen wir für ein umfangreiches und flexibles Angebot und überlassen ihm die Entscheidung, welchen Versicherungsschutz er wählt", so Matthias Blaß, Abteilungsleiter Produktmanagement der Hanseatic Bank. Auf diese Weise erhalten Inhaber der GenialCard, sowie Inhaber von Kreditkarten der Kooperationspartner, genau den Versicherungsschutz, der am besten zu ihren Bedürfnissen passt.Erweiterungen geplantLangfristig soll die Produktfamilie um das Paket "SicherReise Premium" erweitert werden. Zudem sind weitere Produktfamilien, bereits vorhandener Versicherungsprodukte angedacht.Neben "SicherReise" bietet die Hanseatic Bank für Kreditkarteninhaber noch die Produkte "SicherKreditkarte", "SicherTasche" und "SicherPortemonnaie" an.Die Versicherungspakete zu "SicherReise" können unter: https://www.hanseaticbank.de/kreditkarte/zusatzleistungen/versicherungen/sicherreise.html abgeschlossen werden.



Bildinformation: Gute Redner machen jede Veranstaltung zu einem Erlebnis