EBikeMaps.com: Darauf fährt die E-Bike-Community ab

Die digitale Plattform eBikeMaps ist zu 100 Prozent auf E-Bike-Nutzer ausgerichtet. Sie liefert wertvolle Hilfestellungen für den Fahrradkauf, die Organisation von Fahrten und Touren und fördert den Erfahrungsaustausch.Das E-Bike nimmt in Deutschland immer mehr an Fahrt auf. Im Jahr 2016 trugen die elektrobetriebenen Fahrräder mit insgesamt 15 Prozent zum deutschen Fahrradmarkt teil (Quelle: Zweirad-Industrie-Verband e. V). Das Angebot wird immer größer und es ist manchmal schwierig, das richtige E-Bike zu finden.AustauschplattformIn Frankreich tauschen über die Plattform bereits mehr als 10.000 Mitglieder ihre Meinungen und Kommentare aus, um zukünftigen E-Bikern wichtige Entscheidungen zu erleichtern. Von der Frage nach dem richtigen Modell bis hin zur Routenplanung: Der Käufer kann mit jedem anderen Mitglied der Community in Verbindung treten und Ratschläge anderer Fahrer einholen. Ein Mitglied von eBikeMaps kann so vor dem Kauf eines bestimmten Modells spezifische Fragen klären, um die für ihn beste Kaufentscheidung fällen zu können.Mit voller Power bis ins ZielDer Reichweiten-Rechner stellt sicher, dass die Nutzer ohne Ausfälle bis zum Ziel durchhalten. Und so funktioniert es: zunächst Profil einschließlich Alter, Gewicht, Geschlecht und Belastungsniveau eingeben. Dann, im nächsten Schritt, wird in der Planungssoftware die Start- und Zielpunkte festgelegt. Anschließend berechnet eBikeMaps unter Berücksichtigung des Profils der Nutzer und Fahrradmodells die für den Biker perfekte Route. Und wer unterwegs seine Akkus laden muss: auch hier hilft eBikeMaps, indem es die Ladestationen mit Piktogrammen anzeigt. So erreicht der User sein Ziel, ohne befürchten zu müssen, dass ihm vorzeitig die Energie ausgeht.Touren in der UmgebungDie eBikeMaps-Community gibt ihren Mitgliedern Touren und Routen an die Hand, die sie mit ihren elektrobetriebenen Bikes erkunden können. Jeder Nutzer kann Routen vorschlagen und dabei der gesamten Community die GPS-Daten, Wegbeschreibungen, Geländeprofile, Angaben zur Reisedauer und Fotos der Route bereitstellen. Dies erleichtert allen Anwendern die Reiseplanung mit dem E-Bike.Das internationale soziale Netzwerk www.eBikeMaps.com gibt es schon seit einiger Zeit auf Englisch und Französisch. Seit diesem Sommer ist die Plattform auch ganz auf Deutsch verfügbar.Journalisten und Besucher können die französische Start-up vom 30. August bis 2. September auf der Eurobike treffen, Hall/Stand No. A4-619.Weitere Informationen im Video "eBikeMaps - Das soziale Netzwerk für Elektrofahrrad Benutzer" und auf der Internetseite von EbikeMaps. ( https://www.youtube.com/watch?v=4uFxw5865aI Über eBikeMaps:eBikeMaps ist ein Start-up-Unternehmen, das sich der Weiterentwicklung der Elektromobilität und vor allem dem E-Bike-Segment verschrieben hat. Die Firma hat sich auf die Entwicklung von Hilfsmitteln spezialisiert, deren Einsatz den Gebrauch von E-Bikes erleichtern und die Popularität elektrobetriebener Räder steigern soll. Das Team konzentriert sich dabei neben der eBikeMaps-Plattform noch auf zwei weitere zentrale Produkte:Die eBikeMaps-Steuersoftware bildet einen festen Bestandteil der E-Bikes. Sie passt sich automatisch dem Nutzer- und Geländeprofil an, sodass der Antrieb dem Fahrer die optimale elektrische Unterstützung bietet.Die eBikeMaps-Präsentationssäule ist ein digitales vernetztes Gerät, das den Käufer beim Verkaufsgespräch unterstützt und ihn durch individualisierte Daten bei seiner Entscheidung für ein E-Bike bestärkt.



Bildinformation: Die eBikeMaps.com-Community: Meinungen und Kommentare, die dem zukünftigen E-Biker bei seiner Entscheidung Rückenwind geben (Quelle: ebikeMaps)