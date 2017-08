RupertusTherme Bad Reichenhall - Streichelzarte Schlammschlacht

(fair-NEWS)

Seit jeher nutzen Bergmänner Laist zur Erstversorgung kleinerer Wunden. Er ist ein wertvolles Nebenprodukt des Salzabbaus. Der feuchte-Sole Schlamm ist extrem reich an Mineralien.Das <a href="www.rupertustherme.de">Spa & Familien Resort RupertusTherme</a> bezieht ihn exklusiv aus dem Bergwerk Berchtesgaden.Naturprodukt der BergeDer Roh- beziehungsweise Werklaist aus dem Bergwerk ist zunächst relativ grobkörnig. Um ihn für äußere Anwendungen nutzen zu können, wird er getrocknet, fein gemahlen und ohne chemische Zusätze zu einem Kosmetikum weiterverarbeitet. Laist ist ein gänzlich natürliches Produkt aus den Berchtesgadener Alpen. Nicht nur die Bergleute schätzen den Sole-Mineralien-Schlamm zur äußeren Anwendung, auch in der RupertusTherme werden jeden Tag Laist und Wasser zu einer cremigen, geruchsneutralen Paste gerührt. Die Thermen-Gästen bekommen die Mischung beispielsweise im Laist-Sole-Dampfbad mehrmals täglich portionsweise gereicht. Bis zu 250 Kilogramm benötigt die Therme in stark besuchten besuchten Herbst- und Wintermonaten, so Dirk Sasse Geschäftsführer der RupertusTherme.Weich statt rauGleichmäßig und dünn aufgetragen macht der gräuliche Schlick die Haut weich und zart. Raue Stellen an Ellbogen oder Knie werden geglättet. Selbst Menschen mit empfindlicher Problemhaut tut Laist gut. Studien bestätigen seine positive Wirkung. Demnach kommt es durch einen osmotischen Reiz auf der Hautoberfläche zu einer Stimulation des Hautgewebes. Die Struktur der Haut gewinnt dadurch an Elastizität, Glätte und Festigkeit.



Bildinformation: Laistanwendung RupertusTherme