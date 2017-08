Kostenlose Schnupperseminare zur Betriebsratswahl

(fair-NEWS)

Langenfeld. Was machen Betriebsräte eigentlich? Welche Aufgaben haben Sie? Wie werden sie gewählt? Wäre das auch was für mich? So mancher Arbeitnehmer wird sich diese Fragen vielleicht schon gestellt haben. Erfahrene Betriebsräte bereiten sich hingegen heute schon auf die Betriebsratswahlen vor, die im nächsten Jahr vom 1. März bis 31. Mai stattfinden.Betriebsratswahl 2018 / Chance zur MitbestimmungSo nennt Marion Dietrich das kostenlose Schnupperseminar, das sie dieses Jahr an zwei Terminen in den Schulungsräumen ihres Unternehmens md-mentoring in Langenfeld anbietet. Dietrich, Inhaberin von md-mentoring, verspricht den Teilnehmern an den Terminen 24.10.2017 (10:00 Uhr bis 13:00 Uhr) oder 23.11.2017 (14:00 Uhr bis 17:00 Uhr) ein abwechslungsreiches Programm. Seit nun fast zehn Jahren steht md-mentoring mit seinem breit gefächerten Seminarangebot Betriebsräten zur Seite. Dietrich blickt dabei auf eigene langjährige Erfahrung als Betriebsratsvorsitzende im Konzern der Deutschen Bank und im Siemens Konzern zurück.Spannende Themen, Vorträge und Diskussionsrunde"Wir starten mit dem Impulsvortrag "Warum eigentlich Betriebsräte", verrät Marion Dietrich. Weiter geht es mit einer Diskussion, u.a. mit Annette Hamacher, Betriebsrätin einer Volks- und Raiffeisenbank sowie anderen spannenden Gästen.Mini-WorkshopsZum Thema "Herausforderungen für die Betriebsratswahl" hat sich Marion Dietrich etwas Besonderes ausgedacht: drei Mini-Workshops zu je 15 Minuten runden das spannende Angebot des Schnupperseminars ab. Die Themen sind:1.Die letzte Betriebsversammlung vor der BR Wahl 20182.Mehrheits- oder Verhältniswahl3.Rechtliches rund um die Wahl 2018"Melden Sie sich am besten heute zu unserem Schnupperseminar an", rät Marion Dietrich, denn die Teilnehmerplätze sind begrenzt. "Ich freue mich bereits heute auf das Seminar-Forum und den lockeren Austausch bei kleinen Snacks und guten Gesprächen", so Dietrich.Anmeldungen werden gerne telefonisch oder per Email entgegengenommen.Das komplette Seminarangebot und aktuelle News für Betriebsräte gibt es hier: www.md-mentoring.de Veranstaltungsort:md-mentoring BetriebsratsfortbildungZum Stadion 7140764 Langenfeld



