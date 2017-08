Mit myLINE schlank bleiben im Urlaub

(fair-NEWS) Sie haben das ganze Frühjahr über geschuftet und auf so vieles verzichtet, um Ihrem Wunsch einer Bikinifigur gerecht zu werden und möchten diese Erfolge im Urlaub nicht wieder einbüßen? Verständlich! Damit der Koffer bei der Heimreise der einzige mit ein paar zusätzlichen Kilos ist, hat myLINE Figurregeln für einen entspannten, schlanken Urlaub für Sie zusammengestellt.



Die myLINE-Tipps für einen unvergesslichen Urlaub

Wer kennt das nicht: Wenn nicht im Urlaub, wann sollte man sich dann mal so richtig etwas gönnen und verschiedene kulturelle Gaumenfreuden probieren? myLINE-Experten wissen um dieses Problem und haben Tipps für Sie ausgearbeitet, damit Sie schlank durch den Urlaub kommen:



>> Täglich eine myLINE Ersatzmahlzeit

Gibt es eine Mahlzeit, auf die Sie im Urlaub besonders gut verzichten können? Prima! Mit einer hochwertigen myLINE-Ersatzmahlzeit sparen Sie eine Menge Kalorien ein und können die restlichen Mahlzeiten ohne schlechtes Gewissen genießen.



>> 3-Mahlzeiten-Prinzip

Vielfältiges Angebot im Urlaub wirkt verführerisch. Versuchen Sie, auch in dieser Zeit auf Zwischenmahlzeiten zu verzichten. Es ist außerdem gesünder drei Mahlzeiten regelmäßig einzunehmen, anstatt zu hungern oder sich zwischendurch viele Snacks zu gönnen.



>> Nutzen Sie das Sport-Angebot

Geben Sie den überschüssigen Kalorien keine Chance und finden Sie eine ausgewogene Balance zwischen Bewegung und Entspannung. Nutzen Sie die Urlaubstage, um Neues auszuprobieren und regionale Angebote zu genießen.



>> Wasser, Wasser, Wasser

Mindestens zwei Liter pro Tag sind bei sommerlichen Temperaturen nicht nur ein Muss für den Kreislauf und den Körper, sondern beugen auch Heißhungerattacken vor.



Crash-Regeln für das Ausgehen im Urlaub

Mit diesen kurzen Anregungen, fällt es Ihnen leichter, Ihre Mahlzeiten richtig zu wählen und eine perfekte Mischung aus Genuss und Achtsamkeit zu finden.



>> Ein nahrhaftes Frühstück hilft dabei, das Hungergefühl für den restlichen Tag zu regulieren.

>> Je früher das Abendessen angesetzt ist, desto besser ist es für Ihre Figur.

>> Wählen Sie mittags oder abends eine fettarme aber kohlenhydratreiche Mahlzeit aus.

>> Salat und Suppe statt Weißbrot und Butter bieten die ideale Vorspeise.

>> Grundregel am Buffet: Viel Gemüse, Salat und reichlich fettarmes Fleisch (Huhn, Fisch, Pute).

>> Obstsalat und Sorbet statt Cremeschnitte oder Torte.

>> Zum Essen lieber ein Gläschen Wein anstelle reichhaltiger Cocktails oder süßer Limonaden.



Zu guter Letzt: Lassen Sie sich Zeit beim Essen und genießen Sie jeden Bissen davon. Immerhin sind Sie auf Urlaub ;)!



Anmerkung:

Dieser Werbebericht richtet sich ausschließlich an Teilnehmer/Innen in Österreich.