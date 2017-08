Reifen-vor-Ort: Felgen-Memory-Gewinnspiel zum Zehnjährigen

(fair-NEWS)

Vom 1. bis 31. August 2017 sind Konzentration und Schnelligkeit bei der Reifenhändler-Preis-Suchmaschine Reifen-vor-Ort.de gefragt. Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums veranstaltet die B2C-Plattform ein Online-Felgenmemory-Gewinnspiel, bei dem es acht hochwertige Felgensätze im Gesamtwert von ca. 5.800 Euro zu gewinnen gibt. Auf der Seite www.reifen-vor-ort.de/gewinnspiel müssen die Teilnehmer bei dem Memory innerhalb von zwei Minuten 16 passende Felgen- und Felgenmarkenpaare aufdecken. Alle Teilnehmer, die die Memory-Challenge in der vorgegeben Zeit erfolgreich meistern, landen in einem Gewinner-Lostopf. Aus diesem Topf werden nach Ende des Gewinnspiels die Gewinner der acht Felgensätze gelost. Die Bekanntgabe der Gewinner sowie exklusive Beiträge rund um das Thema “10-Jahre Reifen-vor-Ort” werden auf dem Reifen-vor-Ort Blog auf https://blog.reifen-vor-ort.de veröffentlicht. Bei den Felgen handelt es sich um Felgen in den Dimensionen 16-19 Zoll, die von Kooperationspartnern (Borbet, BBS, Proline, Diewe, 1000Miglia von JB Rädervertrieb, Keskin, Platin von Interpneu und Wheelword) aus dem Premiumsegment zur Verfügung gestellt werden. Als weiteres Highlight können die Gewinner noch in den Genuss einer kostenlosen Montage bei einem Reifen-vor-Ort Händler in ihrer Umgebung kommen.“Der großartige Erfolg unseres Weihnachtsgewinnspiels mit mehr als 100.000 Teilnehmern war für uns Ansporn, bei unserem Jubiläums-Gewinnspiels noch eine Schippe für unsere Kunden und Partner von Reifen-vor-Ort draufzulegen. Mit Gewinnen im Gesamtwert von ca. 5.800 Euro möchten wir uns bei unseren Kunden für das Vertrauen und die teilweise langfristige Treue bedanken. Gleichzeitig wollen wir mit dem Gewinnspiel unsere Reifen-vor-Ort Partner unterstützen und auch in dem normalerweise umsatzschwachen Monat August die Aufmerksamkeit und das Interesse der Autofahrer vermehrt auf Reifen-vor-Ort und die angeschlossenen Partnerwerkstätten lenken,” so Sascha Namolnik, Mitglied der Geschäftsleitung der SAITOW AG.



Bildinformation: Das Felgen-Memory bei Reifen-vor-Ort: Binnen 2 Minuten sollten nicht nur 8, sondern alle 32 Pärchen aufgedeckt sein.