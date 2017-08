MM Brown Deutschland GmbH ist Teil der Gudrun Chocolate Group

(fair-NEWS)

Die MM Brown Group, zu der die MM Brown Deutschland GmbH inklusive der Marke CHOCOLISSIMO gehört, ist ein Teil der Grudrun Chocolate Group geworden.Frankfurt am Main, 01.08.2017 – Die MM Brown Group, zu der die MM Brown Deutschland GmbH mitsamt der Marke CHOCOLISSIMO gehört, ist zum 29. Juni ein Teil der Gudrun Chocolate Group, dem führenden Anbieter von Schokoladenspezialitäten in Belgien, geworden.Für die MM Brown Deutschland GmbH, die mit der Marke CHOCOLISSIMO seit 2004 für exklusive Pralinen- und Schokoladenprodukte steht, war solch ein Schritt unausweichlich. „Wir sind äußerst zufrieden mit unserem Wachstum der letzten Jahre, das vor allem durch unsere sehr guten Beziehungen zu Meister-Chocolatiers und Verhandlungspartnern aus ganz Europa möglich war“, erklärt Rafael Kladzinski, Geschäftsführer der MM Brown Deutschland GmbH. „Doch um dieses Wachstum aufrechtzuerhalten und noch weiter voranzutreiben, benötigten wir einen starken Partner. Diesen haben wir mit der Gudrun Chocolate Group gefunden.“Durch den Zusammenschluss mit der Gudrun Chocolate Group eröffnen sich der MM Brown Group eine Vielzahl von neuen Vertriebswegen. So ist Gudrun bereits in über 40 internationalen Märkten, wie den USA, Großbritannien, Japan, Australien und Neuseeland, ein etablierter Name. „Die Möglichkeit zur Erschließung dieser neuen Märkte war einer der Hauptgründe, warum wir uns entschieden haben, Teil der Gudrun Chocolate Group zu werden“, führt Rafael Kladzinski aus.Mit der Übernahme der MM Brown Group steht der Gudrun Chocolate Group nun ein international erfahrenes E-Commerce Team zur Verfügung. Dieses kann mit erfolgreichen Online-Shops in Deutschland, Polen, Österreich und weiteren europäischen Staaten sowie guten Kontakten im B2B-Bereich aufwarten. Weiterhin profitiert Gudrun von der internen Grafik- sowie R&D-Abteilung der MM Brown Group.„Es handelt sich hier nicht um eine klassische Übernahme. Die MM Brown Deutschland GmbH und die Marke CHOCOLISSIMO bleiben so bestehen, wie sie bei Kunden und Partnern bekannt und beliebt sind. Es ist vielmehr ein Zusammenschluss zweier Unternehmen, die sich gegenseitig mit ihrer Expertise in verschiedenen Bereichen unterstützen und somit für anhaltendes geschäftliches Wachstum sorgen wollen,“ resümiert Rafael Kladzinski.###Sollte es zu einer Veröffentlichung der Pressemitteilung kommen, bittet CHOCOLISSIMO um einen Beleglink oder ein Belegexemplar.Über die Gudrun Chocolate GroupDie Gudrun Chocolate Group, die ihren Hauptsitz in Lier, Belgien, hat, ist seit 75 Jahren auf den Vertrieb von edler belgischer Schokolade in aller Welt spezialisiert. Sie ist der führende Anbieter Belgiens von Schokoladenprodukten mit Fokus auf den Private Label Retail-Sektor. Gudrun ist in mehr als 40 Ländern aktiv, mit den USA, Großbritannien und Japan als wichtigsten Märkten. Nach der Übernahme der Grand Belgian Specialities Group (GBS) in 2016 etablierte sich Gudrun zudem als Marktführer im Retail-Sektor Australiens und Neuseelands.



