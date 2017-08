Stuhl- und Tischhussen: hochwertig und vielseitig

(fair-NEWS) Hussen sind nicht nur sehr dekorativ, sondern erfüllen für Stühle und Tische auch eine wichtige Schutzfunktion. Die hochwertigen Stuhl- und Tischhussen von Bertsch Hotelwäsche bieten darüber hinaus noch viele weitere Vorzüge. Neben der enormen Modell- und Farbvielfalt sind sie nämlich besonders pflegeleicht, auf Schadstoffe geprüft und zudem bestens für Allergiker geeignet. So wird jedes Event mit Stuhl- und Tischhussen von Bertsch Hotelwäsche bestimmt für alle Teilnehmer zu einem Erfolg.



Bei Hussen handelt es sich um textile Überzüge für Möbelstücke. Besonders häufig finden sie bei Stühlen und Tischen Verwendung, die im Catering eingesetzt werden. Somit können Stuhl und Tisch ganz einfach dem Anlass angepasst werden, ohne in verschiedene Möbelsets investieren zu müssen.



Charakteristisch für eine Husse ist, dass sie das komplette Möbel einhüllt. Das bietet zahlreiche Vorteile. So lassen sich Hussen einerseits sehr dekorativ einsetzen, schützen Möbelstücke andererseits aber auch höchst effektiv vor Abnutzung, Schmutz oder Staub. Zudem lassen sich ältere Möbel durch Hussen aufwerten und unterschiedlich gestaltete Möbelstücke optisch vereinheitlichen.



Wer sich für Stuhl- und Tischhussen von Bertsch Hotelwäsche entscheidet, profitiert noch von weiteren Vorzügen, wie der Geschäftsführer des Familienunternehmens, Robert Bertsch, betont: "Mit den hochwertigen Hussen aus unserem Sortiment möchten wir allen Kunden einen echten Mehrwert liefern und verschiedenste Bedürfnisse erfüllen." Deswegen bietet der Textilspezialist eine große Auswahl an verschiedenen Modellen an, die sich praktisch für alle Stuhl- und Tischformen eignen. Bei Bedarf sind sogar Sonderanfertigungen möglich. Zudem sind die Hussen nicht nur im klassischen Weiß, sondern in vielen weiteren Farbtönen erhältlich. So können Käufer die Stuhl- und Tischhussen perfekt an verschiedenste Gegebenheiten anpassen und reizvolle - sowie bei Bedarf immer wieder neue - Farbakzente setzen.



Auch die inneren Werte der Stuhl- und Tischhussen von <a href="https://www.bertsch-hotelwaesche.de">Bertsch Hotelwäsche</a> können überzeugen. So sind viele Modelle, die das Unternehmen im eigenen Online-Shop anbietet, besonders pflegeleicht und praktisch bügelfrei. Bei der Herstellung kommen keine bedenklichen Schadstoffe zum Einsatz. Das belegt auch das Label "Textiles Vertrauen", welches nur ausgewählte Textilien erhalten, die gemäß des strengen Oeko-Tex-Standards 100 schadstofffrei sind.