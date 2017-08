Finde das Muuh!: Es muht wieder in der Müllermilch

Pressemitteilung von Molkerei Alois Müller GmbH & Co. KG

Müllermilch-Promo "Finde das Muuh!": Fünf mal 50.000 Euro gewinnen

(fair-NEWS) Aretsried, 01. August 2017. Es ist wieder soweit: Das Muuh! kehrt in die Müllermilch zurück. Ab sofort heißt es für die Müllermilch Original, die Leichte, Limitiert und die Saison-Flaschen "Finde das Muuh!". Die erfolgreiche Promotion der Molkerei Müller startet bereits ins fünfte Jahr: Insgesamt fünf Flaschen der Müllermilch im aufmerksamkeitsstarken roten Muuh-Flaschendesign warten im Kühlregal auf ihre Finder: Drehen Müllermilch-Genießer eine der Gewinnerflaschen auf, ertönt ein lautes "Muuh" aus dem Flascheninnern und 50.000 Euro sind ihnen sicher. Die Promo "Finde das Muuh!" läuft vom 1. August bis zum 31. Oktober. Ein Spot auf allen reichweitenstarken TV-Sendern, Aktionen am PoS, Ladenfunk und eine Radiokampagne flankieren die Aktion. Auf der Promotion-Webseite



Ganz Deutschland ist im Muuh-Fieber! Vom 1. August bis 31. Oktober läuft wieder die erfolgreiche Promotion "Finde das Muuh!" der Molkerei Müller: In fünf Flaschen aus dem 400ml-Müllermilch-Portfolio hat sich das "Muuh!" versteckt. Wer eine der Flaschen kauft und beim Öffnen ein lautes "Muuh!" hört, kassiert 50.000 Euro Finderlohn. Potenzielle Gewinnerflaschen sind alle 400ml-Müllermilch-Varianten im roten Muuh-Promo-Design. Dazu gehören die Standardsorten Müllermilch Original, alle vier Sorten der Müllermilch die Leichte und die beiden Saisonsorten Müllermilch Saison Kokos und Coffee & Vanilla-Flavour. Auch die Müllermilch Limitiert Typ American Brownie mu(uh)tiert für die Promotion zur Muuh-Promo-Flasche und mischt die Müllermilch-Familie im American Style mit intensiv-schokoladigem Brownie-Geschmack auf.



"WIE das "Muuh" in die Flasche kommt, bleibt unser gut gehütetes Geheimnis", sagt Ute Schubert, Marketingleitung bei der Molkerei Müller. "Für alle Fans der Kult-Promo sorgen wir jedoch dafür, DASS das "Muuh" wieder seinen Weg in die Müllermilch-Flasche findet!", fügt Schubert hinzu.



Muuh! auf allen Kanälen

Bildinformation: Finde das Muuh!: Es muht wieder in der Müllermilch

Über die Molkerei Alois Müller GmbH & Co. KG



Die Molkerei Alois Müller GmbH & Co. KG ist eine Tochter der international im Lebensmittelbereich agierenden Unternehmensgruppe Theo Müller.



Die Molkerei Alois Müller hat ihren Sitz seit 1896 in Aretsried bei Augsburg und ist Geburtsstätte der Unternehmensgruppe mit inzwischen rund 27.000 Beschäftigten.



Innerhalb der letzten vier Jahrzehnte hat sich das Unternehmen zu einer modernen Großmolkerei entwickelt. Rund 1.300 Mitarbeiter arbeiten am Standort Aretsried in insgesamt sieben Firmen - zum Beispiel von der Molkerei über die eigene Fruchtverarbeitung Naturfarm, das eigene Logistikunternehmen Culina, die eigene Becherfertigung von Optipack und die eigene LKW-Werkstatt. Rund 140 Mio. kg Milch werden jährlich am schwäbischen Stammsitz zu hochwertigen Milchprodukten veredelt. In vielen Produktgruppen hat Müller mit zahlreichen Innovationen einen Markt überhaupt erst geschaffen. So zum Beispiel bei Buttermilch, Kefir, dem Joghurt mit der Ecke, Milchreis oder Müllermilch. Das Unternehmen hält bis heute in diesen Segmenten Spitzenpositionen. Die Bekanntheit der Marke Müller liegt bei nahezu 100 Prozent und praktisch jeder in Deutschland kennt den Slogan: "Alles Müller, oder was?"

