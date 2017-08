Solvium emittiert neue Vermögensanlage in Standard-Tankcontainer für institutionelle und professionelle Anleger

(fair-NEWS)

Solvium bringt die Vermögensanlage Tankcontainer Invest 19-01 für institutionelle und professionelle Anleger in den Markt. Die Vermögensanlage bietet Anlegern den Kauf von bereits vermieteten Standard-Tankcontainern an, die im Schnitt 1,5 Jahre alt sind. Anleger können das Produkt Tankcontainer Invest 19-01 ab einem Kaufpreis von rund 204.000 Euro (Mindestabnahme 14 Tankcontainer) erwerben. Bei der Laufzeit von zwei Jahren bietet das Angebot Auszahlungen von 12,84 Prozent jährlich, die monatlich ausgezahlt werden. Durch den hohen Cashflow kommt es zu einer schnellen Kapitalrückführung. Die IRR-Rendite beträgt bis zu 4,73 % p.a."Seit Monaten ist die Nachfrage nach Vermögensanlagen aus unserem Haus sehr hoch, die auch den Vorgaben und Rahmenbedingungen institutioneller und professioneller Anleger entsprechen. Aufgrund der aktuell sehr attraktiven Rahmenbedingungen für Investoren bei Standard-Tankcontainern haben wir uns entschieden, nun mit Tankcontainer Invest 19-01 eine entsprechende Vermögensanlage insbesondere für institutionelle und professionelle Investoren zu emittieren", so Geschäftsführer Andre Wreth. Und weiter: "Die Nachfrage ist bereits jetzt sehr hoch, nicht zuletzt aufgrund der kurzen Laufzeit. Unsere Kollegen versuchen bereits weitere Standard-Tankcontainer für das Angebot zuzukaufen."Standard-Tankcontainer sind eine Sonderform der 20-Fuß-Standardcontainer, des ersten Standardcontainermodells weltweit, von dem auch heute noch viele Millionen im Einsatz sind. Die ersten Standard-Tankcontainer wurden bereits Ende der 60er Jahre produziert. Genutzt werden Sie für eine Vielzahl der Flüssigtransporte weltweit. Ein Standard-Tankcontainer besteht in der Regel aus einem dreilagigen Edelstahlzylinder mit Füllstutzen und Ablauf, der in einer robusten Stahlrahmenkonstruktion mit den exakten Maßen eines 20-Fuß-Standardcontainers stabil und sicher verbaut ist.



Bildinformation: Solvium Capital