Ferienpark & Ferienresort Schweden: REBA IMMOBILIEN AG plant Neubau der Ferienanlage in Schweden

- REBA IMMOBILIEN AG startet Planungs- und Bauphase des neuen Ferienparks & Ferienresorts Schweden auf der Urlaubsinsel Gotland in Schweden- Ferienpark mit einer Grundstücksfläche von ca. 68.000 m² mit 3.000 m² eigenem Strand- Bau der Ferienanlage beginnt in 2018, wobei 10.000 m² Wohnfläche mit 85-100 Wohneinheiten als Ferienhäuser im Schwedenhausstil gebaut werden- Investoren und Co-Investoren für die Ferienanlage in Schweden gesuchtDie REBA IMMOBILIEN AG aus Susten in der Schweiz mit Standorten in Berlin und Großalmerode, Laudenbach bei Kassel in Deutschland, ist jetzt auch in Schweden aktiv."Auf der Urlaubsinsel Gotland in Klintehamn (Bezirjk Fröjel) in Schweden entsteht ein neuer Ferienpark mit einer Grundstücksfläche von ca. 68.000 m². Eingebettet zwischen Natur mit Kiefernwäldern, zwischen der Ostseeküste und schönen Stränden liegen die Ferienhäuser direkt an der Ostsee auf Gotland - ein Ort, der eine mediterrane Aura ausstrahlt. Ergänzt wird die Grundstücksfläche des Ferienparks durch 3.000 m² eigenen Strand, welcher durch einen direkten Zugang erreichbar ist", erklärt Holger Ballwanz, Vorstand (CMO & COO) der REBA IMMOBILIEN AG.Der Bau der Ferienanlage beginnt 2018, wobei 10.000 m² Wohnfläche mit 85-100 Wohneinheiten als Ferienhäuser im Schwedenhausstil gebaut werden.+++ Investoren und Co-Investoren für Ferienpark & Ferienresort Schweden gesucht +++"Investoren und Co-Investoren bieten wir die Möglichkeit, sich an der neuen Ferienanlage zu beteiligen. Interessenten können sich dafür gern bei uns melden", so Holger Ballwanz.+++ Über den Immobilienmakler und Hotelmakler REBA IMMOBILIEN AG +++Die REBA IMMOBILIEN AG zählt in Europa zu den führenden Hotelmaklern und Gewerbeimmobilienmaklern. Das Portfolio umfasst derzeit circa 500 Hotelimmobilien, Gewerbeimmobilien und Wohnanlagen. Aktuelle Hotelimmobilien und Gewerbeimmobilien wie beispielsweise Hotels, Einkaufszentren, Pflegeheime, Kliniken oder Wohnanlagen - unter anderem in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Polen, Spanien, Ungarn und Dubai - sind in den Datenbanken abrufbar:Betriebsart:> 300 Hotelimmobilien> 100 GewerbeimmobilienNutzungsart: Kauf oder Pacht+++ Ansprechpartner Ferienpark & Ferienresort Schweden +++Ansprechpartner:Holger BallwanzVorstand (CMO & COO)REBA IMMOBILIEN AGStandort Berlin:REBA IMMOBILIEN GmbHChristburger Straße 2D-10405 BerlinTel.: +49 (0) 30 44 677 188Fax: +49 (0) 30 44 677 399E-Mail: h.ballwanz@reba-immobilien.chVerwendung honorarfrei, Beleghinweis erbeten364 Wörter, 2.858 Zeichen mit LeerzeichenWeiteres Pressematerial zu dieser Pressemitteilung:Sie können im Online-Pressefach schnell und einfach weiteres Bild- und Textmaterial zur kostenfreien Verwendung downloaden:



Bildinformation: Logo REBA IMMOBILIEN AG