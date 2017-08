Triplemind übernimmt Reise.de und erweitert das Angebot

Pressemitteilung von Triplemind GmbH

Der TravelScout24-Betreiber startet auf der Reise.de-Website mit neuen Produkten und einem nützlichen Ratgeberteil

(fair-NEWS) Offenbach, 01. August 2017__ Die Triplemind GmbH, Betreiber des Online-Reisebüros <a href="www.travelscout24.de/">TravelScout24</a> und weiterer Reiseportale, übernimmt mit <a href="www.reise.de">Reise.de</a> eine der wichtigsten Domains im deutschen Reisemarkt. Zum Start des neuen Online-Reisebüros wurde ein kompletter Relaunch der Seite vorgenommen und zusätzlich zu den umfassenden Pauschalreisen und Hotelangeboten eine moderne Flug-Buchungsplattform sowie ein umfassender Mietwagenpreisvergleich integriert.



Einen Schwerpunkt werden die Reise-Spezialisten beim Thema Content mit dem Ausbau des Ratgeberteils setzen. Hier zeigen die neuen Informationsseiten rund um den Mallorca-Urlaub und der große Multimedia-Teil zum <a href="https://www.reise.de/sonnenschutz/">Sonnenschutz</a>, wo die Reise zukünftig hingehen wird. Auf der Themenseite zum Sonnenschutz berät das Reise.de-Team seine User übersichtlich darüber, wie sie Sonnenbrand und Hitzschlag vorbeugen, wie sie beides erkennen und über die Erste Hilfe in beiden Fällen. Außerdem werden die wichtigsten Facts, die sicherlich nicht jedem bewusst sind, zusammengestellt. Ein Aufklärungsvideo über die Gefahren besonders für Kinder in Autos, die in der Sonne parken, ergänzt das Angebot.



Auf der neuen Reise.de-Seite wird viel Wert auf die User Experience gelegt. Sie ist komplett responsive und klar strukturiert. Der Ratgeberbereich zum Sonnenschutz ist im modernen und übersichtlichen Flat Design gestaltet. Die Nutzerführung ist durch die farblich voneinander abgetrennten Themenbereiche intuitiv und benutzerfreundlich. Wo es viel zu lesen gibt, wird auf überflüssige Designelemente verzichtet, um den Fokus auf den Inhalt zu legen. Außerdem werden die Informationen durch Slider, Tabs und Bullet Points gegliedert. Mit dem Parallax-Scrolling beim Ratgeber "Sonnenschutz" wird zudem ein aufwendiger Webdesign-Effekt eingesetzt.



"Wir freuen uns, dass unsere Reisesparte mit dem Online-Reisebüro Reise.de einen wichtigen Neuzugang bekommen hat", sagt Mathias Ziegler, der Geschäftsführer der Triplemind GmbH. "Mit den neuen Buchungsfunktionen, dem Responsive Webdesign und den neuen Ratgeberseiten zum Beispiel zum Sonnenschutz geben wir die Richtung, in die wir das Online-Reisebüro weiterentwickeln werden, vor. Kompetente Beratung von Reiseexperten und genau recherchierte Tipps zu Reisethemen werden den Reisenden einen Mehrwert bieten, der über das umfassende Reiseangebot hinausgeht. Durch diese Services möchten wir die Kundenbindung erhöhen und damit die Position von Reise.de im deutschsprachigen Markt stärken."

Über Reise.de

Reise.de ist die zentrale Domain im deutschsprachigen Reisemarkt, wenn es um das Thema Reisebuchung und kompetente Beratung geht. Nach dem im Juli 2017 erfolgten Relaunch durch die Triplemind GmbH finden Reisende unter der leicht zu merkenden Adresse ein modern gestaltetes, umfassendes Online-Reisebüro, über das neben Pauschalreisen auch Einzelleistungen wie Flug, Hotel und Mietwagen gebucht werden können. Hinter Reise.de steht ein erfahrenes Team aus Reiseverkehrskaufleuten und Touristikexperten, welches nicht nur online sondern auch offline per Telefon unter 0800 - 1004106 und per E-Mail service@reise.de für seine Kunden zu Verfügung steht.

Über die Triplemind GmbH

Die Triplemind GmbH mit Sitz in Offenbach bietet seit 17 Jahren professionelle Service-Leistungen in Sachen Online-Marketing und Projektentwicklung. Das im Jahr 2000 von Mathias Ziegler und Christoph Gaffga gegründete Unternehmen unterstützt vor allem touristische Unternehmen bei der Entwicklung und Umsetzung ihrer Online-Projekte und ist Betreiber zahlreicher Touristikportale, u.a. den von der Stiftung Warentest ausgezeichneten Fullservice-Online-Reisemarktplatz TravelScout24 sowie weiteren Online-Angeboten wie unterkunft.de und tourismus.com oder Themenportalen wie z.B. mietwagen.info sowie Destinationen wie dublin.de, irland.com, zypern.de u.a.

