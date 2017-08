(fair-NEWS)

Wien, 1. August 2017 - paysafecard, einer der globalen Marktführer im Bereich der Online-Prepaid-Zahlungsmittel und Teil der Paysafe Group plc, ist mit seiner sicheren und schnellen Prepaid-Bezahlungslösung, die weder Debit- noch Kreditkarte erfordert, in den Markt der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) eingetreten.Die VAE setzen aktuell auf technologische Innovationen, die auf Basis der Regierungsinitiative "Smart Dubai" auf die Wandlung Dubais zur "smartest city" der Welt abzielt. Unternehmen wie Samsung, Apple und viele andere beteiligen sich. Digitale Bezahlungsmethoden sind daher zu einem zentralen Thema geworden und entsprechend war es ein logischer Schritt, paysafecard auch in den VAE anzubieten.Die VAE liegen beim Brutto-Inlandsprodukt (auf Kaufkraft bereinigt) pro Kopf weltweit auf Platz 9 und sind somit höher platziert als etwa die Schweiz. Die Internetnutzung liegt bei mehr als 93 Prozent , und fast 65 Prozent der 5,8 Millionen Einwohner nutzen mobiles Breitbandinternet. Die Präferenz für Barzahlung ist bis heute sehr hoch, die Kreditkartenpenetration eher gering.Udo Müller, CEO von paysafecard, kommentiert den Markteintritt: "Die Vereinigten Arabischen Emirate bieten für unsere Unternehmensexpansion zahlreiche Vorteile wie das BIP, die hohe Internetaffinität, die Demografie und die geringe Kreditkartennutzung. Auch unseren Kunden eröffnet diese Markterschließung zahlreiche Vorteile und großen Mehrwert, da das beliebte Bargeld nun auch online eingesetzt werden kann, und das sicher, schnell und bequem. Darüber hinaus profitiert auch der stationäre Handel vor Ort davon. Mit paysafecard wird eine Brücke zwischen eCommerce und dem stationären Handel geschlagen. Distributoren, die paysafecard vertreiben, können nicht nur neue Kunden gewinnen, die Kundenzufriedenheit erhöhen und die Kundenbindung stärken, sondern damit auch relevanten Umsatz erzielen. Auch die Kundenfrequenz nimmt zu, da paysafecard-Kunden erfahrungsgemäß wiederkehrende und regelmäßige Kunden sind."paysafecard geht in den VAE gemeinsam mit dem Partner uPay an den Start, der das Zahlungsmittel an 300 Verkaufsautomaten anbieten wird. Bisher ist paysafecard in der MENA-Region bereits in Saudi-Arabien und Kuwait verfügbar.Timur Turpalov von uPay sagt zu dieser Kooperation: "Wir sind sehr stolz, paysafecard in den VAE auf den Markt zu bringen und somit eine führende Prepaid-Bezahlungsmethode lokalen Internetnutzen anbieten zu können. So schließen wir eine Lücke, die es vielen Konsumenten bisher erschwert hatte, die Vorteile und Möglichkeiten des Internets auf sichere und bequeme Weise zu nutzen. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Kooperation, von der alle Beteiligten profitieren werden."****Über paysafecardDie Paysafe Gruppe bietet Prepaid-Lösungen unter den Marken paysafecard und mypaysafecard an. Im Geschäftsjahr 2016 betrug das Wachstum dieses Bereich 14% (nach 11% im Jahr zuvor). 2016 erreichte paysafecard mit allen Merchant-Transaktionen ein Prepaid-Transaktionsvolumen von 2,8 Mrd. USD.paysafecard ist ein weltweit in 44 Ländern und an über 500.000 Verkaufsstellen verfügbares Online-Prepaid-Zahlungsmittel. paysafecard ist für alle verfügbar - Kunden benötigen weder Konto noch Kreditkarte. Zum Bezahlen ist lediglich die 16-stellige paysafecard PIN erforderlich. Vom Firmensitz in Wien aus hat sich paysafecard mit den Marken paysafecard, my paysafecard und paysafecard Mastercard(R) zu einem der Marktführer für Prepaid-Zahlungsmittel entwickelt. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 in Österreich gegründet und gehört zur Paysafe Group plc. Paysafe Aktien werden an der Londoner Börse unter dem Tickersymbol (PAYS.L) gehandelt.Werden Sie paysafecard Fan auf Facebook, besuchen Sie uns auf Google+ sowie YouTube, folgen Sie uns auf Twitter, informieren Sie sich auf unserem Corporate Blog und werfen Sie einen Blick auf unser Medieninformationsservice.Weitere Infos zu paysafecard finden Sie unter www.paysafecard.com Medienkontakt:PUBLIC RELATIONS PARTNERS GmbHHerr Prochnow / Frau KhademiTel.: 0 6173 - 92 67 - 14paysafecard@prpkronberg.com