Ein Bild sagt mehr als tausend Worte

(fair-NEWS)

Johannesburg, August 2017: Wilderness Safaris freut sich sehr, den Start seines Wilderness Moments Fotografie-Wettbewerbs verkünden zu können. Alle Gäste, Mitarbeiter und Partner, die in den letzten 34 Jahren mit dem führenden Ökosafari-Unternehmen gereist sind, werden dazu animiert, ihre beste Fotoaufnahme von einer dieser bedeutungsvollen Reisen zu teilen. Die Anmeldung ist vom 10. September bis 14. Oktober geöffnet. Die Gewinner werden am 15. November 2017 bekannt gegeben und dürfen sich auf ganz besonders motivierende Reisepreise freuen – die perfekte Gelegenheit erneut einzigartige Eindrücke mit der Kamera festzuhalten.Lebensverändernde Reisen in fünf KategorienAls Teil der Wilderness Safaris #PurposeIsTheNewLuxury Kampagne, ist das Hauptziel des Wettbewerbs, tiefer in den Grund für die Existenz des Unternehmens einzutauchen – nämlich Afrikas Wildnis und Tierwelt durch lebensverändernde Reisen zu bewahren und wieder herzustellen sowie zu positivem Handeln zu inspirieren. Die fünf Kategorien des Wettbewerbs fokussieren sich daher auf genau dieses Bestreben und den Nachhaltigkeitsethos der 4C von Wilderness Safaris: Neben ‚Best Wildlife‘, ‚Wilderness‘, ‚Conservation‘ und ‚Community/Culture‘ gibt es eine fünfte Kategorie, die ganz nach dem Unternehmensmotto ‚Our journeys change lives‘ darauf abzielt, wie Wilderness Safaris mit seinen Reisen Leben verändert.Kombination von Bild und Geschichte bewertet“Hier geht es um viel mehr als nur einen weiteren Fotowettbewerb. Die ‚Our journeys change lives‘ Kategorie gibt jedem die Chance, teilzunehmen, da die eingereichten Bilder nicht aufgrund der technischen Professionalität sondern vielmehr aufgrund der Kombination von Bild und der damit verbundenen Geschichte bewertet werden. Diese erzählt entweder, wie der Bewerber Teil der Wilderness Safaris Reise war, wie die Reise mit Wilderness Safaris sein Leben verändert hat oder wie der Bewerber miterlebt hat, wie jemand anderes Leben durch eine Reise mit Wilderness Safaris verändert wurde“, so Chris Roche, Wilderness Safaris Chief Marketing Officer.Erlebnisse sammeln und teilen“Immer mehr anspruchsvolle Reisende auf der ganzen Welt suchen nach bedeutungsvollen Erlebnissen und erkennen den positiven Einfluss solcher Reisen. Daher wollen wir die vielen lebensverändernden Geschichten, die da draußen sind, sammeln und teilen. Gäste, Partner und auch Mitarbeiter sind dazu eingeladen, am Wettbewerb teilzunehmen. Dadurch glauben wir, eine umfassende Sammlung von Fotografien und Geschichten zusammentragen zu können. Wir sind schon sehr aufgeregt, die Momente aus der Sicht und den Erzählungen dieser Menschen, zu teilen“, fügt Chris Roche hinzu.Die Experten-JuryDie Jury, ein Gremium von Fotografie-Experten, besteht aus Mike Myers, Ona Basimane und Caroline Culbert. Zusammen haben die drei mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Fotografie, aber noch wichtiger: Jeder von ihnen kann eine einzigartige lebensverändernde Geschichte erzählen, wie die Kamera den Lauf ihres Schicksals zum Positiven verändert hat. Die Inspiration, die sie sich aus dem Busch, dem Umweltschutz und der multikulturellen Gemeinschaft um sie herum holen, machen sie zu wahren Wilderness Safaris Botschaftern und Würdenträgern dieser Aufgabe.Einzigartige Safaripreise für Gäste und MitarbeiterGäste und derzeitige Mitarbeiter werden getrennt bewertet und prämiert. Der Gesamtpreis für die Gäste ist eine 8-Nächte Safari für zwei Personen bei gemeinsamer Unterbringung nach eigener Wahl in Classic oder Adventures Camps in Botswana, Namibia, Südafrika, Sambia oder Simbabwe inklusive Wilderness Air Chartertransfers zu den Camps. Eine ähnliche 5-Nächte Safari geht an den Gewinner des Mitarbeiter-Wettbewerbs. Jeder Gewinner der einzelnen Gästekategorien erhält einen 3-Nächte Safari-Aufenthalt. Zusätzlich wird eine engere Auswahlliste der Bilder sowohl von Gästen als auch Mitarbeitern in die ‚People’s Choice‘ Kategorie aufgenommen und von der Öffentlichkeit bewertet. Die Gewinner erhalten ein Wilderness Safaris Geschenkpaket.Website zur Bewerbung und BewertungEine interaktive Website – www.wilderness-photo-competition.com – wurde für die Einreichung der Fotobeiträge sowie detaillierte Informationen zu den Regularien, Prämien, der Jury, Neuigkeiten und dem Projekt im allgemeinen ins Leben gerufen. Die Website wird auch als Plattform für die Öffentlichkeit dienen, um über den Gewinner der ‚People’s Choice‘ Kategorie vom 30. Oktober bis 12. November 2017 abzustimmen.



Bildinformation: Wilderness Moments Fotografie-Wettbewerb / Wilderness Safaris