Gelungene Premiere für Softwareschmiede Systemata

RGF-Partner Systemata, Entwickler von Spezialsoftware, demonstrierte auf dem Düsseldorfer Print Cocktail sein TransferRIP. Ein weiteres Highlight auf dem Systemata-Stand war die Glücksfee Patricia, sie stand am Glücksrad und verhalf Besuchern dazu, eine Apple Watch bzw. ein goldenes iPad zu gewinnen.Informationen zu TransferRIPTransferRIP ist eine Software zur optimalen Ansteuerung von Weißtonerdrucksystemen, mit intuitiver Bedieneroberfläche für eine einfache Bedienung. Sie erzielt hochwertige Ausdrucke über eine Einklick-Raster•funktion. Das bedeutet, dass Jobs mit einem Mausklick kalkuliert werden. Hierbei werden alle Einstellungen berücksichtigt und in einer Datenbank abgelegt.Das Kalkulations-Sheet lässt sich auch als PDF-Dokument exportieren, alle Einstellungen werden visuell dargestellt. Das System kann kleinste Auflagen in hoher Auflösung produzieren, mit einem Textilgriff, der weicher als ein Siebdruck ist – Auch wenn es nur ein Einzelstück ist.Die wesentlichen Funktionen- Farbmanagement für den professionellen Anspruch- Farbanpassungen in allen Varianten- Vollautomatisches Freistellen- Akzeptieren von Masken und Pfaden- Bis zu 40% Druckkostenersparnis durch geringeren Tonerverbrauch- Angenehme Haptik von Textilien- Enorm verbesserte Waschbeständigkeit- Rastern wie ein ProfiInformationen zu SystemataDie Softwarschmiede Systemata bietet individuelle Software-Entwicklung, wie individuelle Druckerei- und Pre•press-Lösungen. Systemata verfügt über 24-jährige Erfahrung mit offenem Datenhandling in der Druckvorstufe, sowie einschlägiges Know-how in der Komplettentwicklung von Druckvorstufensoftware, wie Bogenmontage, Workflowlösungen, Rip Systeme, Korrektursysteme, Media Verwaltungssysteme und Druckertreibern. Systemata beherrscht die Programmierung von Postscript, PDF, Colormanagement, CIP, Trapping, Rastergenerierung, Database Publishing. Für die Plattformen: Windows, MAC, Linux, iOS. Programmiersprachen C, C++, AppleScript, RealBasic, Xojo, SQL, Filemaker, HTML, PHP.BildunterschriftGlücksfee Patricia von Systemata verhalf Besuchern zu goldenem iPad und Apple Watch.Zur Veröffentlichung: Kontakte und Infoswww.printcocktail.dewww.pdf-konverter.de/software/transfer-ripwww.systemata.dewww.rgf.de



