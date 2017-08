9 neue Städte in einem Monat– Berliner Start-up ArtNight auf Expansionskurs!

(fair-NEWS)

Das junge Berliner Start-up ArtNight ist in kürzester Zeit deutschlandweit expandiert: Nach Berlin, München, Leipzig und Stuttgart hat es seine Kunstbewegung nun auch auf die Städte Kiel, Frankfurt, Bielefeld, Hamburg, Düsseldorf, Mannheim, Hannover, Köln und Bonn ausgeweitet und insgesamt schon über 500 ArtNights veranstaltet.Das Motto ist: Weg vom Bildschirm, vor die Staffelei! ArtNight ist ein Veranstaltungskonzept um den Feierabend bunter zu gestalten, etwas Kreatives zu schaffen und sich dabei mit neuen Leuten auszutauschen. Lokale Künstler leiten die Unternehmungslustigen an, um ihren eigenen Modigliani, ihre Interpretation eines Eduard Degas' Meisterwerks, die Skyline von Frankfurt, oder den Sonnenuntergang am Meer zu malen. Das Ziel: Die Gäste verbringen einen kreativen, unbeschwerten Abend im „digitalen Off“. Sie nehmen nach einer ArtNight ihr eigenes Kunstwerk, ein bisschen neue Leichtigkeit - und viele neue Kontakte mit nach Hause. Das Start-up ist dabei im Inbegriff, nicht weniger als einen neuen Freizeittrend zu etablieren – über 10.000 Teilnehmer hat es schon zusammengebracht und erobert nun die Republik.9 Städte – wie geht das?Gründer David Neisinger und Aimie-Sarah Henze kommentieren:„Obwohl wir erst ein halbes Jahr alt sind, war es uns wichtig, nicht nur in Berlin präsent zu sein, sondern schnell die ArtNights in die ganze Bundesrepublik zu bringen. Die ersten Veranstaltungen haben so viel Freude bereitet und es gab tolles Feedback: So hoffen wir, dass daraus Kreativbewegung, eine Kunstnacht-Gemeinschaft wird! Dies ist natürlich nur möglich, weil sich von überall her begeisterte Künstler gemeldet haben, die eine ArtNight in ihrer Stadt ausrichten möchten. Sie profitieren enorm von dieser zusätzlichen Einkommensquelle und genießen es, ihr Wissen und ihre Fähigkeiten an Interessierte weiterzugeben.“



Bildinformation: ArtNight