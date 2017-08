Sprache und was sie bewegt

(fair-NEWS)

Sprache wirkt, vor allem bei unseren Gegenübern, denn sie erzeugt Wirklichkeit. Ein Wort kann die komplette Stimmung drehen, von einer Sekunde auf die andere. Außerdem hinterlassen Worte mitunter tiefe Spuren, manche Menschen tragen unbedachte Worte sogar ihr ganzes Lebens mit sich herum. "Meistens machen wir uns darüber keine Gedanken, aber es lohnt sich, kurz innezuhalten und zu hinterfragen, was unser Daherreden bewirken kann", findet Leadership-Experte Thomas Reichart, der Menschen die Macht ihrer Sprache aufzeigen möchte.Ein Beispiel dafür ist der Hang von uns Menschen, Situationen zu ironisieren. "Versuchen Sie einmal einen Satz genauso zu sagen, wie Sie ihn tatsächlich meinen", rät Reichart. Statt "Na toll", also "Das läuft nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe". Für Reichart erschafft das gesprochene Wort die Wirklichkeit: "Wir schicken mit unserer Aussprache von Worten einen Pfeil Richtung Ziel los - wie schnell der Pfeil fliegt, liegt in der Hand des Bogenschützens."Sprache zeigt auch, wie wir mit anderen umgehen. Oft versuchen wir in Gesprächen, gerne in Streitgesprächen, "zu gewinnen". Keiner hört sich am Ende mehr zu und zufrieden wird davon auch niemand. "Machen Sie es einmal anders, versuchen Sie mal nicht Ihr Gegenüber von Ihrem Standpunkt zu überzeugen, sondern versuchen Sie als erstes, ihn oder sie zu verstehen" so Reichart. Erst im zweiten Schritt soll das eigene Verstanden-werden stehen. Schon allein das, ändert die Beziehung zu der eigenen Umwelt enorm.Mehr Informationen zum Buch "Lead Your Life NOW - Neue Strategien für Ihren beruflichen und privaten Erfolg" und wie Sprache unsere Wirklichkeit beeinflusst, erhalten Sie <a href="www.leadyourlifenow.de">hier</a>."Lead Your Life NOW" kann direkt bestellt werden bei <a href="https://www.amazon.de/Lead-Your-Life-NOW-persönlichen/dp/3981830040/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1484751574&sr=8-1&keywords=lead+your+life+now">Amazon</a>.



Bildinformation: Thomas Reichart zeigt, wie sich Beziehungen mit lösungsorientierter Sprache enorm verbessern lassen.