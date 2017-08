NEU: AMEO Powerbreather Beach Edition

Pressemitteilung von AMEO Sports GmbH

Speziell für Schnorcheln und Schnorchel-Tauchen

(fair-NEWS) Die AMEO Powerbreather Beach Edition ist optimal auf Schnorcheln und Schnorchel-Tauchen abgestimmt. Das Set beinhaltet einen Powerbreather sowie eine Tauchermaske von CRESSI (Modell "Perla"), mit der ein unbeschwertes Einatmen über den Mund jederzeit möglich ist.



Die Faszination und das Erlebnis Wasser wird mit dem Powerbreather noch eindrucksvoller und komfortabler. Denn der Schnorchel 2.0 sorgt für ein völlig neues Gefühl im und unter dem Wasser. Kein Verrutschen, kein Verschlucken! Im Gegensatz zu herkömmlichen Schnorcheln oder Full Face Masken sitzt der Powerbreather fest und sicher am Kopf. Ob beim Abtauchen, bei hohem Wellengang oder viele Meter unter Wasser, das Sportgerät bleibt immer komplett dicht. Dank der Technologie muss man nach dem Aufsteigen an die Oberfläche kein eingedrungenes Wasser auspusten. Der Powerbreather lässt einen sofort wieder vollen Atem schöpfen. Egal wie weit und schnell die Flossen tragen - der Schnorchler bekommt immer 100 Prozent Frischluft, indem er über die D-Tubes ein- und ausschließlich über das Mundstück ausatmet. Dadurch strömt stets sauerstoffreiche Luft in die Lungen, während die mit Kohlenstoffdioxid angereicherte Ausatemluft vollständig ins Wasser abgegeben wird. Die gefürchtete Pendelatmung existiert mit dem Powerbreather nicht mehr. Man atmet im Wasser genauso natürlich wie an Land.

Bildinformation: Die AMEO Powerbreather Beach Edition ist optimal auf Schnorcheln und Schnorchel-Tauchen abgestimmt.

Der Powerbreather ist ein innovatives Sportgerät für Schwimmen, Triathlon und Tauchen. Aufgrund des patentierten AMEO FRESH AIR SYSTEMs wird der Schwimmer immer mit 100 Prozent Frischluft versorgt. Der Athlet atmet über die D-Tubes ein und nur über das Mundstück aus. Dadurch strömt stets sauerstoffreiche Luft in die Lungen, während die mit Kohlenstoffdioxid angereicherte Ausatemluft vollständig ins Wasser abgegeben wird. Das Resultat: Man atmet im Wasser genauso natürlich wie an Land.



Dank ihres D-förmigen Querschnitts garantieren die Tubes zudem einen sicheren Halt sowie einen optimierten Luftstrom (innen) und Strömungswiderstand (außen). Gleichzeitig verhindert die Ventiltechnik das Eindringen von Wasser. Durch das TWIST LOCK SYSTEM lässt sich der Powerbreather ergonomisch an jede Kopfgröße anpassen. Ob bei Wellengang im Freiwasser oder der Rollwende im Becken - der Powerbreather sitzt fest und sicher am Kopf. Am Pool oder am Strand, im Sportbecken oder im Freiwasser - der Powerbreather ist das Must-have. Sein futuristisches, prämiertes Design zieht die Blicke auf sich und bringt jeden ins Gespräch.

