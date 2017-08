Exklusives Hotelprojekt am Wörthersee zu verkaufen

Pressemitteilung von CPS Schließmann Ι Wirtschaftsanwälte

CPS Schließmann sondiert Investoren

(fair-NEWS) Frankfurt, im August 2017



Kärnten . Wörthersee . Klagenfurt: Land voller Berge und Seen und südlich geprägten Menschen. Mitten in Europa an der Alpe-Adria Route. Eingebettet zwischen den Alpen im Norden und der Adria im Süden, nahe der Grenze zu Slowenien und Italien und zwischen den Städten Klagenfurt und Villach liegt eine der bekanntesten Sommerferien-Destinationen Österreichs, die Region Wörthersee. Paradies für Wassersportler und Sonnenanbeter, Party- und Lifestyle-Bühne, Yoga-Hotspot und Treffpunkt für Biker, Wanderer, Läufer, Golfer und Menschen, die einfach entspannen und regenerieren wollen...



CPS Schließmann berät und begleitet den Eigner und Projektentwickler eines exklusiven 24.000 qm Grundstücks direkt am Golfplatz nahe Wörthersee und Klagenfurt, Kärnten, Österreich. Airport 15 Minuten entfernt!



Das Projekt eines 4 Sterne-Relax- und Regenerationshotel am Wörthersee mit - je nach Gestaltung 85-120 großen Appartements - ist genehmigt. Die Gemeinde hat jegliche Unterstützung bei der Realisierung zugesagt. Der bisherige Planungspartner steht auch als Bauträger bereit. Die Planungen und Ausgestaltung können in bestimmten Rahmen flexibel auf die Investorenwünsche und das gewünschte Gesamt-Investitionsvolumen angepasst werden. Potentielle Betreiberpartner sind mit interessanten Ideen verfügbar. Die Appartements können teilweise auch mit der Möglichkeit der Eigennutzung bis zu 3 Monaten p.a. an private Eigner verkauft werden.



Das genehmigte Projekt steht zusammen mit dem Grundstück zum Verkauf und CPS Schließmann ist mandatiert, potentielle Investoren zu sondieren und die Verhandlungen zu führen.



Interessierte Investoren können sich gerne mit CPS Schließmann, Frankfurt, für nähere vertrauliche Informationen und Besprechung eines möglichen Engagements in Verbindung setzen: mail@cps-schliessmann.de . Tel. 0049/68/663779-0 Frankfurt, im August 2017Kärnten . Wörthersee . Klagenfurt: Land voller Berge und Seen und südlich geprägten Menschen. Mitten in Europa an der Alpe-Adria Route. Eingebettet zwischen den Alpen im Norden und der Adria im Süden, nahe der Grenze zu Slowenien und Italien und zwischen den Städten Klagenfurt und Villach liegt eine der bekanntesten Sommerferien-Destinationen Österreichs, die Region Wörthersee. Paradies für Wassersportler und Sonnenanbeter, Party- und Lifestyle-Bühne, Yoga-Hotspot und Treffpunkt für Biker, Wanderer, Läufer, Golfer und Menschen, die einfach entspannen und regenerieren wollen...CPS Schließmann berät und begleitet den Eigner und Projektentwickler eines exklusiven 24.000 qm Grundstücks direkt am Golfplatz nahe Wörthersee und Klagenfurt, Kärnten, Österreich. Airport 15 Minuten entfernt!Das Projekt eines 4 Sterne-Relax- und Regenerationshotel am Wörthersee mit - je nach Gestaltung 85-120 großen Appartements - ist genehmigt. Die Gemeinde hat jegliche Unterstützung bei der Realisierung zugesagt. Der bisherige Planungspartner steht auch als Bauträger bereit. Die Planungen und Ausgestaltung können in bestimmten Rahmen flexibel auf die Investorenwünsche und das gewünschte Gesamt-Investitionsvolumen angepasst werden. Potentielle Betreiberpartner sind mit interessanten Ideen verfügbar. Die Appartements können teilweise auch mit der Möglichkeit der Eigennutzung bis zu 3 Monaten p.a. an private Eigner verkauft werden.Das genehmigte Projekt steht zusammen mit dem Grundstück zum Verkauf und CPS Schließmann ist mandatiert, potentielle Investoren zu sondieren und die Verhandlungen zu führen.Interessierte Investoren können sich gerne mit CPS Schließmann, Frankfurt, für nähere vertrauliche Informationen und Besprechung eines möglichen Engagements in Verbindung setzen: mail@cps-schliessmann.de . Tel. 0049/68/663779-0

Bildinformation: Exklusives Hotelprojekt am Wörthersee zu verkaufen

Prof. Dr. Christoph Ph. Schließmann ist Fachanwalt für internationales Wirtschaftsrecht und Inhaber von CPS Schließmann Wirtschaftsanwälte in Frankfurt am Main. 1994 gegründet, ist CPS Schließmann Wirtschaftsanwälte auf internationales Wirtschaftsrecht und Organisationsentwicklung spezialisiert und begleitet Klienten bei internationalen Geschäften, Transaktionen und Unternehmensführung. Die Kanzlei wurde in den letzten Jahren mehrfach international ausgezeichnet worden, so vor allem als "Contract Law Firm of the Year in Germany " sowie "Yacht Law Law Firm of the Year in Germany".



Christoph Schließmann lehrte über 16 Jahre Strategische Unternehmensführung und Leadership in St. Gallen und heute internationale Unternehmensführung an der Schnittstelle von Wirtschaft & Recht an der Universität Salzburg sowie Innsbruck. Er ist Vortragsredner sowie Publizist von Wirtschaftsbeiträgen und 10 Fachbüchern.



www.cps-schliessmann.de

www.der-yacht-anwalt.de

«Exklusives Hotelprojekt am Wörthersee zu verkaufen»

Hansaallee 2260322 Frankfurt am MainDeutschlandTelefon: 069/6637790Prof. Dr. Christoph SchließmannCPS Schließmann Ι WirtschaftsanwälteHansaallee 2260322 Frankfurt am Mainmail@cps-schliessmann.de069/6637790Publiziert durch PR-Gateway.de.Permanenter Link zur Pressemitteilung