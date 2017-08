Zaluvida ernennt Daniel de Carvalho zum Global Director of Corporate Communications

(fair-NEWS)

ROLLE, SCHWEIZ | 02.08.2017Die Zaluvida Corporate AG, ein aus der Schweiz geführtes Life-Science-Unternehmen, verstärkt ihre Führungsspitze mit Daniel de Carvalho als Global Director of Corporate Communications. Aufgrund des starken Wachstums von Zaluvidas Hauptgeschäftsbereichen Antibiotikaresistenz, Fettleibigkeit sowie Reduktion von Treibhausgasemissionen wurde die Position neu geschaffen, um die externe wie interne Kommunikation der Unternehmensgruppe voranzutreiben und der ambitionierten Geschäftsstrategie auch kommunikativ zu entsprechen.Daniel de Carvalho ist ein Kommunikationsstratege für Unternehmens- und Verbraucherkommunikation sowie ein Experte für Krisen- und Reputationsmanagement. Außerdem war er für börsennotierte Unternehmen im Bereich der Finanzkommunikation tätig. Er hat interdisziplinäre Teams in über 40 Märkten aufgebaut und die Mitarbeiter als Markenbotschafter in die Kommunikationsaktivitäten integriert. Zuletzt war er für Ryanair und Wizz Air tätig. Er hat die beiden Marken sowohl erfolgreich positioniert also auch erfolgreich durch Krisen geführt ohne in den verschiedenen Märkten an Reputation zu verlieren. Der gebürtige Ostfriese hat Theologie sowie Medien- und Kommunikationswissenschaften studiert und schließt aktuell einen MBA in Leadership and Sustanability ab. Zudem ist er Mitglied des Aufsichtsrates von Turn2me.org, einer online Plattform im Bereich psychische Gesundheit.Christoph Staeuble, CEO der Zaluvida Gruppe: „Ich freue mich, dass wir Daniel de Carvalho als unseren neuen Global Director of Corporate Communications gewinnen konnten. Er bringt herausragende Kompetenzen in den Bereichen der Unternehmens- und Verbraucherkommunikation sowie in der Markenpositionierung und dem Reputationsmanagement mit. In seiner Position und als Teil unseres erstklassigen Expertenteams wird Daniel de Carvalho uns dabei unterstützen, unsere visionären Biotech-Lösungen der breiten Öffentlichkeit zu präsentieren und Zaluvida als führendes Unternehmen bei der Bewältigung der dringlichen Herausforderungen im Gesundheitswesen zu positionieren.“Daniel de Carvalho, Global Director of Corporate Communications bei Zaluvida: „Es ist ein spannender Zeitpunkt bei Zaluvida, dem Tesla der Pharmabranche, an Board zu sein. Der strategische Ausbau der Marke in der ganzen Welt bietet großes Potential, in der breiten Öffentlichkeit Aufmerksamkeit für die größten Herausforderungen im Bereich der Umwelt-, Menschen- und Tiergesundheit zu generieren. Ich freue mich sehr darüber, Teil dieses vielversprechenden Teams zu sein.“



Bildinformation: Daniel de Carvalho, Global Director of Corporate Communications bei Zaluvida