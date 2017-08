(fair-NEWS)

Die <a href="https://www.agravis.de/de/index.html">AGRAVIS Raiffeisen AG</a> ist eines der größten und ergebnisstärksten Agrarhandels- und Dienstleistungsunternehmen in Deutschland. Ihr Kerngeschäft ist das Agribusiness. AGRAVIS versteht sich als Partner im ländlichen Raum. Die Landwirtschaft und ihr Umfeld beinhalten sehr vielfältige Faktoren, die unser aller Leben beeinflussen. Diese Faktoren den Verbrauchern in Daten und Zahlen zu erklären, ist dem Agrarhandels-Unternehmen sehr wichtig.Die <a href="https://www.agravis.de/de/newsroom/publikationen/infografik_des_monats_1/index.html">AGRAVIS-Infografik des Monats</a> bietet schnelle und kompakte Informationen zu verschiedenen Themen aus dem Agribusiness und aus der "AGRAVIS-Welt".Wie hoch ist die Produktivität im Agribusiness in Deutschland - auch im Vergleich zu anderen Branchen? Wo steht Deutschland im internationalen Vergleich bei den Agrarexporten? Was sind die wichtigsten Agrarexportgüter? Wie hoch ist die Nettowertschöpfung der deutschen Landwirtschaft je Arbeitskraft?Antworten finden Sie hier in der <a href="https://www.agravis.de/de/newsroom/publikationen/infografik_des_monats_1/infografik_agrarwirtschaft_deutschland_august_2017.html">AGRAVIS-Infografik des Monats August</a>.



Bildinformation: Infografik der AGRAVIS zum Thema Agrarwirtschaft in Deutschland