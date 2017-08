Bien-Zenker ist einer der Kundenchampions 2017

(fair-NEWS) Schlüchtern +++ Der hessische Fertighaushersteller Bien-Zenker ist Kundenchampion 2017. Das entsprechende Zertifikat überreichten die Veranstalter, F.A.Z.-Institut, Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ) und das Marktforschungsunternehmen forum! GmbH, dem Fertighaushersteller mit Sitz in Schlüchtern in einem feierlichen Akt in Mainz. Damit zeichneten sie Bien-Zenker als Unternehmen aus, das es besser als die Konkurrenz versteht, durch herausragendes Kundenbeziehungsmanagement eine emotionale Kundenbeziehung aufzubauen. Anders ausgedrückt: Als Unternehmen, das es mit seinen Leistungen und seinem Service immer wieder schafft, aus Kunden Fans zu machen.



Für Friedemann Born, Geschäftsbereichsleiter Vertrieb bei Bien-Zenker, ist dieses Zertifikat deshalb eine besondere wichtige Auszeichnung: "Jeden Tag arbeiten unsere Mitarbeiter im Werk und in unseren vielen Stützpunkten mit Leidenschaft daran, die Träume unserer Bauherren wahr zu machen. Doch während unsere Hausbauberater in engem Kontakt eine Beziehung zu unseren Kunden aufbauen und direktes Feedback erhalten, arbeiten dahinter ganz viele Mitarbeiter, die diese Wertschätzung nicht so direkt mitbekommen. Für sie freut mich das Erreichen dieser Auszeichnung besonders, weil unsere Produktionsmitarbeiter, Planer, Zeichner, Architekten und alle übrigen Mitarbeiter im Werk und in der Verwaltung einen großen Anteil daran haben, dass wir unsere Bauherren seit vielen Jahren mit innovativen Häusern und exzellentem Service glücklich machen können."



Sven Keller, Leiter des Marketings bei Bien-Zenker, ergänzt: "Uns ist es wichtig, unseren Kunden vom ersten Kontakt an ein besonderes Markenerlebnis zu bieten, sie positiv zu überraschen und sie mit unseren Produkten zu begeistern. Egal ob Interessenten im Internet, in Musterhausausstellungen oder in den Medien auf uns aufmerksam werden, wir treten dabei als Marke und als Unternehmen immer nahbar und authentisch auf. Und dass das keine aufgesetzte Fassade ist, merken die Bauherren im Kontakt mit uns - und im besten Fall natürlich, wenn wir ihr Haus bauen dürfen."



Bien-Zenker ist führend in der Fertighaus-Branche



Die Kür von Deutschlands Kundenchampions erfolgt auf der Grundlage einer umfangreichen Rundum-Kundenbeziehungs-Analyse auf Basis repräsentativer Kundenbefragungen. Dazu werten die Veranstalter den Fan-Indikator aus, also die emotionale Bindung der Kunden, die Zufriedenheit, das Image und die Kundenorientierung. So kristallisieren sich die Unternehmen heraus, die es besonders gut verstehen, ihren Service und ihre Leistungen auf die Wünsche und Erwartungen ihrer Kunden auszurichten und diese zu erfüllen. 2017 wurden beim Zehn-Jahres-Jubiläum des Wettbewerbs 168 Unternehmen ausgezeichnet, denen es in besonderem Maße gelungen ist, Kunden leistungsmäßig und emotional anzusprechen, an sich zu binden und somit zu Fans zu machen - Deutschlands Kundenchampions 2017.



Die Auszeichnung als einer von Deutschlands Kundenchampions bestätigt einmal mehr die Position Bien-Zenkers als eines der insbesondere beim Service führenden Unternehmen der Branche. So wurde der ausschließlich im osthessischen Schlüchtern produzierende Hausanbieter in diesem Jahr bereits vom Deutschen Institut für Service-Qualität ausgezeichnet und im jüngsten großen Focus-Money Fertighaushersteller-Test konnte Bien-Zenker sein Vorjahresergebnis sogar noch verbessern und belegte einen Top-Platz als "Fairster Fertighausanbieter". Vor allem das Segment der Einfamilienhäuser wird immer gefragter, dort gelingt es Bien Zenker immer wieder die Kunden zu begeistern und zufriedenzustellen. Weitere Informationen zu den beliebten Einfamilienhaus-Serien finden sie unter:

<a href="https://www.bien-zenker.de/haeuser/einfamilienhaus.html">https://www.bien-zenker.de/haeuser/einfamilienhaus.html</a>