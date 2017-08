Laderma ist S-thetic Derma: neuer Webauftritt online

Pünktlich zum Sommer vollzieht sich der Namenswechsel von Laderma zu S-thetic Derma auch im Internet: Die neue Webseite www.s-thetic-derma.de ist online.Mit dem neuen Webauftritt präsentiert sich S-thetic Derma, ehemals Laderma, im Look and Feel der Dachmarke S-thetic. Ein moderner, benutzerfreundlicher Internetauftritt ist das Ergebnis.Wachstum und Zusammenschluss:Vor drei Jahren, im Januar 2014, fusionierte die von Peter Resnitzek geführte Laderma-Gruppe mit S-thetic, der vom renommierten Schönheitsexperten Dr. med. Afschin Fatemi gegründeten Klinikgruppe für Schönheitschirurgie. Seit der Fusion stehen die Zentren unter ärztlicher Leitung der S-thetic Fachärzte. Dadurch hat sich das Leistungsspektrum erweitert."Hintergründe unseres Zusammenschlusses sind der gezielte Austausch von Know-how sowie der Wunsch nach besserer Verzahnung von chirurgisch-ästhetischen Eingriffen und Schönheitsbehandlungen ohne OP. Wunderbare Synergien sind bereits in den letzten drei Jahren entstanden, vor allem im Hinblick auf die gemeinsame Zielgruppe - Menschen mit dem Wunsch, ihr Aussehen positiv zu verändern und sich wohl in ihrer Haut zu fühlen", erklärt Dr. med. Afschin Fatemi, Facharzt für Dermatologie sowie Gründer und Geschäftsführer der S-thetic Holding GmbH.Der neue Webauftritt verdeutlicht das Zusammenwachsen von Laderma und S-thetic."Unserer Webseite www.s-thetic-derma.de konzentriert sich auf unsere "Laderma-Schwerpunkte": dauerhafte Haarentfernung, und Tattooentfernung mit dem Laser sowie Laserbehandlungen gegen Falten und zur Hautbildverbesserung", beschreibt Peter Resnitzek, Geschäftsführer der S-thetic Holding und Gründer von Laderma, die neue Internetpräsenz."Behandlungen und Informationen lassen sich gezielt mit nur wenigen Klicks finden. Es soll Spaß machen, unseren Auftritt zu erkunden."S-thetic-Derma.de kurz zusammengefasst:- Der Look der neuen Webseite ist angepasst an die Dachmarke "S-thetic"- Detaillierte Vorstellung unserer Behandlungsschwerpunkte- Videos zu den angebotenen Behandlungen- Bewährte Features wie der "behandlungskonfigurator" wurden beibehalten"Mit S-thetic Derma passen wir uns dem Corporate Design der Dachmarke S-thetic an und führen die Laderma-Erfolgsgeschichte zeitgemäß weiter", erklärt Peter Resnitzek.www.s-thetic-derma.de

Über S-thetic DermaS-thetic Derma, ehemals Laderma, Zentrum für Schönheit und Ästhetik GmbH, bietet seit über 13 Jahren Behandlungen aus dem Bereich der ästhetischen Laser-Therapie an. Das umfangreiche Dienstleistungs-Portfolio umfasst Behandlungen zur dauerhaften Haarentfernung, Tattooentfernung mit dem Laser sowie Laserbehandlungen zur Hautbildverbesserung. S-thetic Derma besitzt 13 Zentren in deutschen Großstädten sowie in Wien, Österreich und wird zentral vom Hauptsitz in Frankfurt am Main gesteuert.Über S-theticDie S-thetic Gruppe ist auf ästhetische Eingriffe spezialisiert. Unter der Leitung von Dr. med. Afschin Fatemi führt das Spezialisten-Ärzteteam plastisch-ästhetische Eingriffe wie Fettabsaugung, Facelifting, Brustchirurgie, Nasen- und Lidkorrekturen sowie Bauchdeckenstraffungen durch. Als europaweiter wie internationaler "Innovation Leader" forscht und entwickelt Dr. med. Afschin Fatemi bei S-thetic weiter an sanften und ambulanten Verfahren. Behandlungen wie ThermaLifting® gegen Falten, SlimLipo™ zur Liposuktion sowie Hyperhidrose-Behandlung mittels MiraDry und Laserverfahren zur Hautbehandlung etablierten sich dank der Vorreiter-Rolle. Der "S-thetic Circle" ist ein jährlich stattfindender internationaler Fachkongress in Kooperation mit Universitäten und live-stattfindenden Operationen.Die S-thetic Gruppe besitzt Standorte in Düsseldorf, Köln, Hamburg, München, Frankfurt am Main, Nürnberg, Mannheim/Bad Dürkheim, Stuttgart, Kempten und Mainz.S-thetic DermaTelefon: 0800 / 30 85 500E-Mail: zentrale@s-thetic.deWeb: www.s-thetic-derma.de