(fair-NEWS)

Osnabrück, 1. August 2017. Zum 1. August 2017 starteten insgesamt 160 junge Menschen ihre berufliche Karriere in einem der zahlreichen Ausbildungsberufe bei Hellmann Worldwide Logistics. Der neue Ausbildungsjahrgang spiegelt die Vielfältigkeit von Hellmann Worldwide Logistics wider. Es starteten Auszubildende mit zwölf unterschiedlichen Nationalitäten wie spanisch, deutsch, afghanisch, mosambikanisch, türkisch und italienisch. Für das Onboarding der 160 neuen Auszubildenden bietet Hellmann Worldwide Logistics zwei ereignisreiche Kick-off Tage unter anderem mit einem Grillevent auf dem Firmengelände der Zentrale von Hellmann in Osnabrück. Die Azubis reisten aus den 22 Ausbildungsstandorten aus ganz Deutschland dafür an. Der Dank des Unternehmens für die Beförderung der Azubis zur Hauptniederlassung vom Hauptbahnhof in Osnabrück gilt dabei den Stadtwerken Osnabrück.Konkret ausgebildet werden deutschlandweit bei Hellmann Worldwide Logistics zum 1. August 2017:- 74 Kaufleute für Spedition und Logistikdienstleistung- 2 Kaufleute für Büromanagement- 39 Fachkräfte für Lagerlogistik- 21 Fachlageristinnen und -lageristen- 12 Berufskraftfahrer- 1 Einstiegsqualifizierung Berufskraftfahrer- 2 Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung- 3 Fachinformatiker für Systemintegration- 5 Bachelor-Studenten mit dualem Studium an der DHBW Lörrach, Fachbereich BWL - Spedition, Transport, Logistik- 1 Bachelor-Student mit dualem Studium mit dem IDS, Campus Lingen, Fachbereich BWL - Schwerpunkt Logistik"Wir wünschen unseren Auszubildenden einen erfolgreichen Start in ihre berufliche Zukunft und begeben uns schon jetzt auf die Suche nach unseren Auszubildenden für das Jahr 2018", so Claudio Gerring, Personalleitung Deutschland.



Bildinformation: Ausbildung bei Hellmann wird zunehmend internationaler