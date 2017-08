IBsolution bietet Upgrade Pakete für SAP Identity Management 8.0 zum Festpreis

Pressemitteilung von IBsolution GmbH

(fair-NEWS) IBsolution GmbH, SAP Beratungshaus mit Stammsitz in Heilbronn, bietet seinen Kunden ab sofort vordefinierte Pakete für ein Upgrade auf SAP IdM 8.0. Unternehmen erhalten damit bereits im Vorfeld eines Projektes absolute Kostentransparenz und Budgetsicherheit.



Um Unternehmen den Umstieg auf die neue Version der SAP Software möglichst einfach zu machen, hat IBsolution vier Beratungs-Pakete entwickelt, die Kunden zum Festpreis erwerben können. Diese beruhen auf Erfahrungen des SAP-Spezialisten aus zahllosen Upgrade Projekten. Checklisten und Best Practices helfen dabei, die häufigsten Fehler und Probleme bereits in der Planungsphase des Projektes auszuschließen.



Das Angebot richtet sich speziell an Kunden, die noch vor dem Wartungsende von SAP IdM 7.x auf die neue Version migrieren wollen und Unternehmen, die SAP SuccessFactors an ein IdM anbinden möchten. Für diese Anbindung ist SAP IdM 8.0 eine wichtige Voraussetzung.



Zum Jahresende 2018 stellt SAP die Wartung für SAP IdM 7.2 ein. Kunden der Software haben ab diesem Zeitpunkt keinen Anspruch mehr auf technische Unterstützung seitens des Softwareherstellers. Auch Updates und Hot Fixes basierend auf diese Version werden nicht mehr angeboten. Ein Upgrade ist dringend schon heute zu empfehlen, da in 2018 von einer Ballung der Projekte und damit verbunden einer Verknappung von Ressourcen auszugehen ist. Speziell da es sich bei einem sogenannten "Clean Upgrade" nicht nur um die Installation einer neuen Version handelt sondern um die Umstellung auf ein neues Content Framework. Dieses wurde mit Version 8.0 der Identity Management Lösung eingeführt. Weitere wesentliche Unterschiede sind eine neue Entwicklungsumgebung basierend auf Eclipse und neue Paketstrukturen für den Business Content.



Die Upgrade Pakete der IBsolution staffeln sich ja nach Größe und Komplexität der vorhandenen SAP IdM 7.x Installation und kosten zwischen 45.000 EUR und 115.000 EUR. Entscheidend für den Preis sind hauptsächlich die Anzahl implementierter Workflows, die Anzahl der Quell- und Zielsysteme sowie die Anzahl und Art der Konnektoren.



Weitere Informationen

