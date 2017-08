(fair-NEWS)

Der etwas andere Lautsprecher: In diesem <a href="https://www.pearl.ch/ch-nc-1262-bluetooth-lautsprecherboxen-audio-adapter-bluetooth-lautsprecher-bt-aktivlautsprecher-boxen-soundbars-speaker-subwoofer.shtml">Outdoor-Lautsprecher</a> von <a href="www.auvisio.ch/">auvisio</a> steckt moderne Technik, die jederzeit die Lieblings-Hits vorspielt.Kabellose Übertragung: Per Bluetooth streamt man seine Musik von Smartphone, Tablet-PC & Co. So hört man immer genau das, was man möchte!Musik für die Gartenparty: Dank einer Spitzenleistung von 30 Watt hört man Musik auch am anderen Ende des Gartens oder Hofs. Ideal zum Unterhalten aller Gäste - ob beim Grillen oder zu Kaffee und Kuchen.Auffällig unauffällig: Der künstliche Stein macht nahezu überall eine gute Figur - ob auf der Terrasse, im Garten oder Hof. Der integrierte Lautsprecher ist nur bei näherem Hinsehen zu erkennen.- Aktivlautsprecher für Outdoor, Garten, Terrasse, Hof u.v.m.- Bluetooth 2.1 + EDR, bis zu 10 m Reichweite- Kabellose Musik-Übertragung von Smartphone, Tablet-PC und Bluetooth-fähigen Audiogeräten- Ausgangsleistung (RMS): 15 Watt, Musik-Spitzenleistung: 30 Watt- Frequenzbereich: 60 - 20.000 Hz- Spritzwassergeschützt: Schutzart IPX4- AUX-Audio-Anschluss (Eingang) z.B. für MP3-Player- Ein/Aus-Schalter- Anschlüsse: AUX (3,5-mm-Klinke), Micro-USB (zum Laden)- Stromversorgung: integrierter Li-Ion-Akku mit 2.000 mAh für bis zu 6 Stunden Laufzeit bei 75 % Lautstärke, lädt per Micro-USB (USB-Netzteil bitte dazu bestellen)- Masse: ca. 27 x 27,5 x 26 cm, Gewicht: 3 kg- Bluetooth-Lautsprecher inkl. USB-Ladekabel, 3,5-mm-Klinkenkabel und deutscher AnleitungPreis: CHF 66.95 statt empfohlenem Herstellerpreis von CHF 199.95Bestell-Nr. ZX1643Zum <a href="https://www.pearl.ch/ch-a-ZX1643-1262.shtml?vid=016">Garten- und Outdoor-Lautsprecher im Stein-Design mit Bluetooth, 30W und IPX4</a>



