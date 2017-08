(fair-NEWS)

„Nepomucks Abenteuer“ von Christine Erdic ist ein liebevoll geschriebenes und illustriertes Kinderbuch. Die Erlebnisse des Kobolds Nepomuck begeistert Jung und Alt und sind dadurch für jede Altersgruppe zu empfehlen. Ein Buch für die ganze Familie.Trailer:https://www.youtube.com/watch?v=bwCmbPOqMpEhttps://www.youtube.com/watch?v=bwCmbPOqMpEBuchbeschreibung:Nepomuck ist ein lustiger kleiner Kobold, der mit seiner Familie in einem Kobolddorf in Norwegen wohnt. Er hilft dem Weihnachtsmann beim Geschenke verpacken in der Weihnachtswerkstatt und landet aus Versehen in einem dieser Päckchen. So tritt er nun im Schlitten des Weihnachtsmanns seine Reise in die Welt der Menschen an Welch spannende Abenteuer wird Nepomuck dort wohl erleben und wird er bei den Menschen ein neues Zuhause finden?Taschenbuch: 152 SeitenVerlag: Karina-Verlag; Auflage: 2 (19. Februar 2015)Sprache: DeutschISBN-10: 3903056189ISBN-13: 978-3903056183Format: Kindle EditionDateigröße: 2073 KBSeitenzahl der Print-Ausgabe: 152 SeitenVerlag: Karina; Auflage: 2 (4. März 2015)Verkauf durch: Amazon Media EU S.à r.l.Sprache: DeutschASIN: B00UAOM0H2X-Ray:Nicht aktiviertWord Wise: Nicht aktiviertVerbesserter Schriftsatz: AktiviertWeitere Bücher der Autorin:Mit Nepomuck auf Weltreise, ISBN: 978-3-9611-1276-0Geschichten aus dem Reich der Hexen, Elfen und Kobolde, ISBN: 978-3-7357-9072-9Zauberhafte Gerichte aus der Koboldküche, ISBN: 978-3-7357-9215-0Kleine Mutmachgeschichten, ISBN: 978-3-9030-5644-2Mystica Venezia, ISBN: 978-3-9030-5670-1Luhg Holiday, ISBN: 978-3-7431-5262-5Glücksschmiede: Tipps für mehr Glück und Erfolg [Kindle Edition]Willkommen im Luhg Holiday [Kindle Edition]Auf Wiedersehen im Luhg Holiday [Kindle Edition]http://christineerdic.jimdo.com/https://literatur-reisetipps.blogspot.de/Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.http://brittasbuecher.jimdo.com/http://kindereck.jimdo.com/http://pressemeldungen.jimdo.com/https://www.instagram.com/brittasbuchtipps/



Bildinformation: Britta Kummer