Texterclub: Seminartermine für 2018 sind online!

(fair-NEWS)

Augsburg, 02.08.2017. Mit Beginn der Sommerferien verkündet der Texterclub seine neuen Seminartermine für 2018. Egal ob Texten 1, 2 oder Texten 3, Texten fürs Internet oder Keywordtexten: Auch 2018 gibt es alle Seminare wieder deutschlandweit an 10 Standorten.Neue Seminarorte: Texterseminare auch in Berlin und KölnNeu dabei sind 2018 die Standorte Berlin und Köln. Natürlich finden auch exklusiv Seminare im neuen Bürogebäude des Texterclubs (Im Tal 4, 86179 Augsburg) statt - mit einer streng limitierten Teilnehmerzahl. Hier können die Teilnehmer zusätzlich einen Blick hinter die Kulissen des Texterclubs erhaschen. Texten 3 wird außerdem komplett nach Augsburg verlegt.Wer schnell bucht, profitiert von 50% RabattFür jedes Seminar in jeder Stadt gibt es zwei Plätze mit 50 Prozent Rabatt. Wer also die Texterseminare Texten 1 und 2 im Kombi-Paket oder Texten 3 bucht, spart sich damit 695,- Euro. Teilnehmer von Texten fürs Internet oder Keywordtexten sparen je 245,- Euro. Das Angebot gilt bis einschließlich Freitag, den 4. August 2017.Die Seminartermine im ÜberblickAlle Termine gibt es auch unter www.texterclub.de/seminare . Neu: Ab sofort zeigen grüne, gelbe und rote Markierungen an, ob das Seminar noch buchbar ist, schon belegt ist oder noch wenige freie Plätze hat.Texten 1 und 214./15. Februar München14./15. März Frankfurt (Main)11./12. April Stuttgart25./26. April Düsseldorf15./16. Mai Augsburg04./05. Juli Köln (neu!)18./19. Juli Nürnberg22./23. August Berlin (neu!)05./06. September Düsseldorf26./27. September Texterclub (A)17./18. Oktober Frankfurt (Main)14./15. November StuttgartTexten 321./22. März Texterclub (A)21./22. November Texterclub (A)Texten fürs Internet18. Januar Hamburg15. Februar Köln19. April Texterclub (A)07. Juni Frankfurt (Main)04. Juli Stuttgart26. Juli Nürnberg20. September München06. Dezember Texterclub (A)Keywordtexten für Blogs und Social Media07. März Nürnberg18. April Texterclub (A)08. Mai München06. Juni Hamburg