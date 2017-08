Klimafüchse: Klimaschutz beginnt im Kindesalter

(fair-NEWS)

Hamburg, 26. Juli 2017 – Kinder lernen schnell. Damit Umweltbewusstsein nicht erst bei Erwachsenen beginnt, bietet die S.O.F. Save Our Future-Umweltstiftung gemeinsam mit der ZEBAU GmbH jetzt fünfundzwanzig kostenfreie Energie-Checks in Hamburger Kitas an. Diese ergänzen die Angebote des Projekts „KLIMAfuchs“, die Kinder für umweltbewusstes Handeln sensibilisieren sollen. Energieberater der Hamburger Energieagentur ZEBAU decken im Rahmen des Projekts konkrete Einsparmöglichkeiten in den teilnehmenden Kitas auf. Zu den Ergebnissen des Rundgangs erhält jede Kita einen schriftlichen Bericht. Schirmherrin des Projektes ist Familiensenatorin Dr. Melanie Leonhard.Das Projekt „KLIMAfuchs“ möchte Kinder frühzeitig auf ressourcenschonendes Handeln aufmerksam machen. „Wir wollen Kitas in ihrer Bildungsarbeit unterstützen und helfen ihr Engagement auszubauen“,so Ralf Thielebein, Geschäftsführer der S.O.F.-Umweltstiftung. Weiter sagt er: „Mit dem ‚KLIMAfuchs‘ wollen wir zudem ein Zeichen setzen und zeigen, dass Klimaschutz uns alle angeht und dass man auch bereits im Kleinen damit beginnen kann. Aus unserer Sicht ein wichtiges Thema, in Zeiten, wo manch Großer seine Verantwortung abgibt und so handelt, als gäbe es noch einen zweiten Planeten im Keller“.Das Projekt „KLIMAfuchs“ wird aus Klimaschutzmitteln des Hamburger Senats finanziell gefördert.Interessierte Kitas können sich bei der S.O.F. – Umweltstiftung für das Projekt anmelden. Tel. 040 / 226 327 771, E-Mail: doil@save-ourfuture.de Ansprechpartnerin: Kathrin DoilHochaufgelöstes Bildmaterial kann hier herunter geladen werden:Die ZEBAU GmbH in Hamburg wurde 2000 gegründet und ist Mitglied im Bundesverband derEnergie- und Klimaschutzagenturen Deutschlands e. V. (eaD). Die unabhängige, halböffentliche norddeutsche Netzwerkstelle für Bauherren, Planer und Kommunen hat das Ziel, energieeffizientes Bauen und den Einsatz erneuerbarer Energien in der Gebäude- und Stadtplanung zu etablieren. Das interdisziplinäre Team aus Architekten, Ingenieuren, Stadtplanern sowie Umwelt- und Kommunikationswissenschaftlern ist in den Feldern Projektentwicklung, Kommunaler Klimaschutz, Gutachten, Beratung, Planung, Qualitätssicherung, Zertifizierung, Weiterbildung und Kommunikation aktiv und bietet ein umfassendes Leistungsspektrum aus einer Hand. Die ZEBAU GmbH ist Hamburger Umweltpartner und als familienfreundliches Unternehmen ausgezeichnet.



Bildinformation: Quelle: S.O.F.