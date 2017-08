Wohnungspreise in der Altstadt München

(fair-NEWS)

Die Altstadt bildet den Kern des kulturellen Lebens in München. Doch vor allem ist die Altstadt für die vielen Geschäfte, Shopping-Angebote, Restaurants und Cafes bekannt. Fast das gesamte Gebiet der Altstadt findet sich in der Denkmalliste Bayerns. Erwartungsgemäß ist Wohnraum hier rar und im Regelfall auch im oberen Preissegment. Wir haben für Sie den Immobilienmarkt in der <a title="Immobilienmakler München Altstadt" href="http://immobilienbesitzer-muenchen.de/immobilienmakler-muenchen/makler-muenchen-altstadt/">Altstadt München</a> recherchiert.Der überwiegende Teil der Immobilienangebote in der Münchner Altstadt entfällt bereits aus baulichen Gründen auf Eigentumswohnungen. Häuser sind nur in sehr unwesentlichem Rahmen ein Thema, allenfalls als Gewerbegebäude; Grundstücke ebenso. Schauen wir daher also den Markt für Eigentumswohnungen in der Altstadt München etwas näher an. 137 Eigentumswohnungen waren im letzten Jahr auf dem Markt verfügbar, die meisten davon Etagenwohnungen, doch auch einige Maisonettes, Dachterrassenwohnungen und Penthäuser waren dabei. Derzeit steigen die Immobilienpreise in München jährlich um etwa 10 %, das ist in diesem Umfang auch in etwa auf die Altstadt übertragbar. Im untersuchten Zeitraum von August 2016 bis August 2017 wurde im Bereich Eigentumswohnung Altstadt München im Schnitt ein Quadratmeterpreis von 11.700 EUR verlangt.Unterteilt in einzelne Wohngrößen lässt sich feststellen, dass der Quadratmeterpreis durchschnittlich mit der Wohngröße zunimmt. Hier ein paar Orientierungswerte über die Preislage abhängig von der Wohnfläche in der Altstadt München:Bei 30 bis 50 m² lag der Angebotspreis für Wohnungen im Schnitt bei 250.000 EUR und 5.900 EUR pro m²; bei 60 bis 80 m² lag der Kaufpreis bei durchschnittlich 565.000 EUR, der Quadratmeterpreis bei ca. 8.400 EUR. Im Bereich 100 bis 120 m² wurde für eine Wohnung rund 1 Mio. EUR verlangt, der Quadratmeterpreis bewegte sich bei ca. 9.500 EUR. Ab 200 m² lag der durchschnittliche Kaufpreis bei über 4 Mio. EUR, der Quadratmeterpreis bei durchschnittlich 14.700 EURTatsächliche Verkaufszahlen 2016:Nun zu den wirklich erfolgten Verkäufen im Jahr 2016 und den Preisen in der Altstadt. Die Zahlen sind dem Jahresbericht des Gutachterausschusses München entnommen. Hier wurden Verkäufe von 2 Mehrfamilienhäusern, 8 Gewerbeimmobilien sowie 60 Eigentumswohnungen in der Altstadt registriert. Preise werden nicht direkt angegeben, lassen sich aber über gezahlte Preise in bestimmten Wohnlagen erschließen. Die Altstadt wird dabei als gute zentrale Wohnlage eingestuft. In solchen Wohnlagen wurde für Eigentumswohnungen, die um das Jahr 1900 gebaut wurden (Altbau) ein durchschnittlicher Quadratmeterpreis von 8.800 EUR pro m² erzielt, für Wohnungen aus den 1960er Jahren durchschnittlich 7.200 EUR pro m², für fast neue Wohnungen gut 9.000 EUR pro m² und neu gebaute Wohnungen erzielten sogar mittlere 11.800 EUR pro m²."Immobilien in der Münchner Altstadt sind nicht erst seit gestern äußerst gefragt. Gerne kaufen sich hier finanzstarke Nichtmünchner ein und sichern sich ein werthaltiges Investment in der Bayernmetropole. Speziell Dachterrassenwohnungen in der Münchner Altstadt sind sehr begehrt.", sagt der Inhaber der Firma Fischer Immobilien, <a title="Immobilienmakler München" href="http://immobilienbesitzer-muenchen.de/">Rainer Fischer</a> aus der Nymphenburger Straße in der Münchner Maxvorstadt.Quellen: Wikipedia, muenchen.de, Auswertung vom Immobilienmakler-Büro Fischer, München, Immobilienpreise und Quadratmeterpreise aus dem Statistikprogramm der IMV Marktdaten GmbH; Jahresbericht 2016 des Gutachterausschusses München. Dieser Bericht ersetzt keine qualifizierte Wertermittlung durch einen Sachverständigen oder Immobilienmakler für München bzw. München Altstadt. Auch handelt es sich dabei um Durchschnittswerte, die nur bedingt zu individuellen Kalkulationen herangezogen werden können. Keine Gewähr für Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben.



Bildinformation: Rainer Fischer